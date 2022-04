Η Ουνιόν «στραβοπάτησε» μέσα στο Βερολίνο, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με την υποβιβασμένη Γκρόιτερ Φιρτ (1-1) και έβαλε σε... κίνδυνο την παρουσία της στην πρώτη εξάδα της Bundesliga.

H Γκρόιτερ Φιρτ μπορεί να έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά, όμως έδειξε πως στα τελευταία της φετινά ματς στη Bundesliga δεν θα πέσει χωρίς μάχη. Το «τριφύλλι» πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο Βερολίνο, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με την Ουνιόν, με σκορ 1-1 και έβαλε τους γηπεδούχους σε μπλεξίματα αναφορικά με την έξοδο στην Ευρώπη.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 33' χάρη στο φανταστικό σουτ του Χργκότα από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 74', όταν ο Βιργκέβελ πήγε να κάνει ντρίμπλα, ο Μίτσελ έκλεψε τη μπάλα και την έστειλε σε κενή εστία για το τελικό 1-1. Η Γκρόιτερ έσπασε το νικηφόρο σερί που έτρεχε η Ουνιόν τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, με τους Βερολινέζους να παραμένουν στην έκτη θέση με 51 βαθμούς, όμως αν η Κολωνία (49 βαθμοί) κερδίσει μέσα στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (30/4, 16:30) τότε θα ανέβει αυτή στην πρώτη εξάδα.

Highlights: 🎥 A much-improved @KleeblattFuerth prevent @FCUnion_en from confirming their place in Europe next season.#FCUSGF pic.twitter.com/Fu2ZFjpeya