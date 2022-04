Ατυχος στάθηκε ο μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τζιοβάνι Ρέινα, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του, έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ αποχώρησε κουτσαίνοντας με κλάματα, όντας τραυματίας από ματς της ομάδας του, αποκομίζοντας πρόβλημα στα 77'' της νίκης (2-0) επί της Στουτγκάρδης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Γερμανία, Τζιοβάνι Ρέινα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά καθώς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός μεσοεπιθετικός τραυματίζεται, καθώς έχει χάσει ήδη αρκετούς μήνες αγωνιστικής δράσης φέτος, ενώ στο πρόσφατο παιχνίδι εναντίον της Στουτγκάρδης αγωνίστηκε βασικός για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

