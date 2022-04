Ο Τζίο Ρέινα δεν λέει να ησυχάσει, τα βάζει με την τύχη του και αποχώρησε ξανά τραυματίας από ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αποκομίζοντας πρόβλημα στα 77'' της νίκης (2-0) επί της Στουτγκάρδης!

Ο Αμερικανός μεσοεπιθετικός δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συμβαίνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο και χρειάζεται ξανά να υποβληθεί σε θεραπεία και να κάνει νέα προσπάθεια επανένταξης στους Βεστφαλούς τις επόμενες μέρες.

Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης της Παρασκευής κόντρα στην Στουτγκάρδη, ο Ρέινα αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να συνεχίσει στο ματς. Αμέσως έβαλε τα κλάματα, έβγαζε κραυγές απόγνωσης και μόνο εκείνος ξέρει τι περνάει στο ψυχολογικό κομμάτι.

Φέτος, μαζί με το παιχνίδι της χθεσινής (8/4) βραδιάς, έχει χάσει 29 αναμετρήσεις με προβλήματα που έχουν προκύψει και έχει απουσιάσει για 160 ημέρες συνολικά!

Gio Reyna was heartbroken after having to leave Dortmund’s game after two minutes with a hamstring injury 💔 pic.twitter.com/6qCf6CMk9i