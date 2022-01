Η Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξανά έως και 10.000 εμβολιασμένους φιλάθλους στην «Αλιάντζ Αρίνα».

Επειτα από απόφαση της κυβέρνησης της Βαυαρίας, θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων μετά την πρόσφατη πτώση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η άρση της απαγόρευσης συμμετοχής θεατών σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στη Μπάγερν Μονάχου και σε άλλους επαγγελματικούς συλλόγους ποδοσφαίρου, την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδά τους.

Ετσι από την Πέμπτη (27/01) το 25% των θέσεων μπορεί να καλυφθεί ξανά, έως 10.000 θεατές κατ' ανώτατο όριο. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οπαδοί να έχουν εμβολιαστεί και να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης.

