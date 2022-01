Βάτσκε: «Βλακείες ότι στάλθηκε τελεσίγραφο στον Χάαλαντ για το συμβόλαιό του»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Χανς-Γιοάκιν Βάτσκε θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει σταλθεί κανένα τελεσίγραφο στον Έρλινγκ Χάαλαντ σχετικά με το μέλλον του

Δεν είναι λίγες οι ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στην Ντόρτμουντ γνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός δεσμεύεται με την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ μέχρι το 2024.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Νορβηγός αστέρας μίλησε ανοιχτά για τις συζητήσεις με την ομάδα του αναφορικά με το μέλλον του. και φάνηκε να εξωτερικεύει και για πρώτη φορά μια δυσαρέσκεια για τη στάση των Βεστφαλών, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει ο ίδιος είναι να παίζει ποδόσφαιρο, ενώ ταυτόχρονα, στάθηκε και στον σεβασμό που έχει δείξει στο κλαμπ του.

Μετά από αυτές τις δηλώσεις ο Χάαλαντ έκανε τους υποψήφιους «μνηστήρες» του να βάζουν πλώρη για την απόκτηση του το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Χανς-Γιοάκιν Βάτσκε θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ο γερμανικός σύλλογος δεν άσκησε καμία πίεση στον 21χρονο επιθετικό για το μέλλον του και πως αν τελικά παραχωρηθεί το καλοκαίρι, θα αντικατασταθεί όπως ακριβώς έγινε με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Το να λέμε ότι η Μπορούσια έστειλε τελεσίγραφο στον Έρλινγκ είναι βλακεία. Δεν υπάρχει προθεσμία», ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο στο ARD.

BVB CEO Watzke on Haaland under pressure to decide his future: "Saying that Borussia would give Erling an ultimatum is bullshit. There's no deadline", he told ARD. 🚫🟡 #BVB



Watzke repeated that if Haaland were to leave, BVB will go for replacement as they did with Lewandowski. pic.twitter.com/2EIPX5uP9k