Άουγκσμπουργκ: Εκανε μεταγραφή ρεκόρ με την απόκτηση του 18χρονου Πέπι (vids)

Η Άουγκσμπουργκ ανακοίνωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, αφού προχώρησε στην απόκτηση του 18χρονου Αμερικανού wonderkid, Ρικάρντο Πέπι.

Με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Ρικάρντο Πέπι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026, με οψιόν ανανέωσης, ενώ βρέθηκε στο στόχαστρο και της Βόλφσμπουργκ.

Για τον 18χρονο επιθετικό, η Άουγκσμπουργκ χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία της 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από το Ντάλας. Ετσι, ο Πέπι έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο νεαρός αστέρας θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα στις ΗΠΑ και στην σεζόν που ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοέμβρη του 2021 στο MLS είχε 13 γκολ σε 31 εμφανίσεις.

«Το όνειρό μου ήταν να μετακομίσω στην Ευρώπη μετά την τελευταία σεζόν του MLS. Βλέπω την Άουγκσμπουργκ και την Bundesliga ως το τέλειο περιβάλλον για να μπορέσω να μαζέψω μεγάλη εμπειρία από αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο όντας τόσο νέος», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις ο Ρικάρντο Πέπι.

Now arriving in Augsburg: Ricardo Pepi 🚂 pic.twitter.com/pLVjFK5RNN

We promise to take good care of him ❤️pic.twitter.com/Av4W2LMZMv