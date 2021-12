Στουτγκάρδη - Χέρτα Βερολίνου 2-2: O Γιόβετιτς «τιμώρησε» την ομάδα του Μαυροπάνου (vid)

H Στουτγκάρδη με βασικό τον Ντίνο Μαυροπάνο, προηγήθηκε με 2-0 της Χέρτα Βερολίνου, όμως ο Στέφαν Γιόβετις σκόραρε δις και «χάρισε» το βαθμό στην ομάδα του.

Η Στουτγκάρδη του βασικού και αναντικατάστατου, Ντίνου Μαυροπάνου, έφτασε κοντά σε δεύτερη διαδοχική νίκη στη Bundesliga μετά το «τρίποντο» κόντρα στη Μάντζ, καθώς προηγήθηκε με 2-0 της Χέρτα, όμως η ομάδα του Βερολίνου κατάφερε να «γλιτώσει» τον βαθμό και να ισοφαρίσει σε 2-2. Η ομάδα του Έλληνα διεθνή επιθετικού βρίσκεται στη 15η θέση με 14 βαθμούς, ενώ η Χέρτα είναι 14η με ένα βαθμό περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο γκολ πριν το 20ο λεπτό, με τον Μαρμούς να ανοίγει το σκορ στο 15' και τον Φόρστερ στο 19' να κάνει το 2-0. Η Χέρτα πίεσε να βρει το γκολ που θα τη ξαναβάλει στο παιχνίδι και «προειδοποίησε» στο 34', με τον Μπελφοντίλ να σκοράρει και το γκολ του να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ. Εν τέλει οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 40' με τον Στέφαν Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και μετά από ασίστ του Μπελφοντίλ διαμόρφωσε στ 76' το τελικό 2-2.

