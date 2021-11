Βόλφσμπουργκ - Ντόρτμουντ 1-3: Χάαλαντ παρών κι ανατροπή κορυφής! (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χρειάστηκε μόλις οκτώ λεπτά για να σκοράρει μετά την επιστροφή του στη δράση, σφραγίζοντας έτσι τη μεγάλη ανατροπή της Ντόρτμουντ επί της Βόλφσμπουργκ (1-3) που την έστειλε μόνη στην κορυφή! Νίκη για Λαμπρόπουλο-Σταφυλίδη, εξάρα η Χόφενχαϊμ.

Έμεινε έναν μήνα εκτός δράσης και είδε το σύμπαν του να... γκρεμίζεται δίχως να μπορεί να κάνει το παραμικρό. Η εθνική Νορβηγίας έχασε το τρένο του Μουντιάλ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League κι ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχασε τους δύο μεγάλους στόχους της σεζόν του. Το έμφυτο ένστικτο του «killer» και η έφεση στο σκοράρισμα, όμως, δεν χάνονται. Ο 21χρονος στράικερ δεν χρειάστηκε παραπάνω από οκτώ λεπτά στην επιστροφή του στην ενεργό δράση για να συνδεθεί ξανά με τα δίχτυα (μπήκε στο 73', σκόραρε στο 81'), διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 των Βεστφαλών στην έδρα της Βόλφσμπουργκ, χάρη στο οποίο προσπέρασαν προσωρινά τη Μπάγερν στην κορυφή (30 βαθμοί έναντι 28)!



Μόλις στο δεύτερο λεπτό η προβληματική άμυνα της Μπορούσια χάρισε άλλο ένα γκολ, αυτή τη φορά στον σπεσιαλίστα κεφαλοσφαιριστή, Βουτ Βέγκχορστ και οι Λύκοι πήραν προβάδισμα από τα... αποδυτήρια. Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, όμως, η Ντόρτμουντ αντέδρασε. Πρώτα με τον Εμρέ Τσαν, ο οποίος ισοφάρισε με πέναλτι στο 35' και σε δεύτερο χρόνο με τον Μάλεν που σφράγισε την ανατροπή σκοράροντας σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι (55').



Το φινάλε ανήκε στον Έρλινγκ Χάαλαντ. Με σούπερ προβολή ακριβώς στη συμπλήρωση 80 λεπτών, ο Νορβηγός επέστρεψε στα γκολ, συνεχίζοντας το εξωφρενικό 100% που τρέχει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη Bundesliga (50 γκολ σε 50 ματς)!

Erling Haaland has scored just 7 minutes into his return from injury.



He now has 50 Bundesliga goals in 50 games…at just 21 years old.



Unreal pic.twitter.com/KhNJq9KYIl