Μπόχουμ: Τραγική εκτέλεση πέναλτι από τον τερματοφύλακα και γκολ από το κέντρο στο ίδιο ματς (vids)

Δύο σπάνιες φάσεις έγιναν στην αναμέτρηση της Μπόχουμ με τη Χόφενχαϊμ, καθώς μέσα σε ένα 20λεπτο ο τερματοφύλακας ανέλαβε εκτέλεση πάναλτι, ενώ στο 97' σημειώθηκε γκολ κάτω από τη σέντρα.

Η Μπόχουμ με βασικούς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Κώστα Σταφυλίδη κατάφερε να κερδίσει τη Χόφενχαϊμ με 2-0 και να πάρει την τρίτη της νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Στο σημερινό παιχνίδι έγιναν δύο φάσεις που δεν συναντάμε συχνά και μάλιστα σε ένα 20λεπτο! Στο 76' η Μπόχουμ κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο τερματοφύλακας, Μάνουελ Ρίμαν. Η επιλογή αυτή δεν δικαίωσε τον προπονητή της ομάδας των δυο διεθνών αμυντικών, καθώς ο 33χρονος κίπερ εκτέλεσε το πέναλτι σαν να κάνει... ελεύθερο και έστειλε τη μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Μετά από περίπου 20 λεπτά και συγκεριμένα στο 97' ο δημιουργός του πρώτου γκολ, Πάντοβιτς, σκόραρε με σουτ λίγα μέτρα κάτω από τη σέντρα. Να επισημάνουμε πως η εστία ήταν κενή, καθώς ο τερματοφύλακας της Χοφενχάιμ είχε προωθηθεί στο τελευταίο κόρνερ του παιχνιδιού.

Η τραγική εκτέλεση πέναλτι του τερματοφύλακα της Μπόχουμ:

Το γκολ του Πάντοβιτς:

You got to see this one!



Milos Pantovic scores from his own half in the 97th minute for Bochum vs Hoffenheim in the Bundesliga. #BOCTSG pic.twitter.com/aMp25baWfB