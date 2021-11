Μπάγερν Μονάχου: Τρία νέα κρούσματα κορονοϊού στους Βαυαρούς

O κορονοϊός χτύπησε εκ νέου την «πόρτα» της Μπάγερν Μονάχου με τρία μέλη της ομάδας να βρίσκονται θετικά στα τελευταία τεστ.

Ο κορονοϊός αναστατώνει για ακόμα μια φορά της τάξεις της Μπάγερν Μονάχου. Πριν από ένα μήνα ο τεχνικός της ομάδας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ την περασμένη εβδομάδα κόλλησε ο Νίκλας Σίλε, με τους Γιόσουα Κίμιχ, Τζαμάλ Μουσιάλα Σερζ Γκνάμπρι και Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μότινγκ, να μπαίνουν και αυτοί σε καραντίνα.

Σήμερα (17/11) βρέθηκαν ακόμα τρία μέλη των πρωταθλητών Γερμανία θετικά στον Covid-19. O λόγος για τον 20χρονο Κροάτη αμυντικό, Γιόσιπ Στάνισιτς, τον team manager, Μπάστιαν Βερνσχάιντ και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, το οποίο δεν κατονομάζεται.

Τα τρία μέλη των Βαυαρών δεν βρέθηκαν στη σημερινή προπόνηση και ήδη έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Josip Stanišić, team manager Bastian Wernscheid and another staff member have tested positive for Covid-19. Unlike the Süle case, there won't be need for quarantine to any other players because there was no contact with the three infected [Bild]