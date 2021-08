Χόφενχαϊμ: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σταφυλίδη στην Μπόχουμ (pic)

Κάτοικος Γερμανίας θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Κώστας Σταφυλίδης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ, με τη μορφή δανεισμού από την Χόφενχαϊμ. Συμπαίκτης με Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ είχε φτάσει κοντά στο να υπογράψει με τη νεοφώτιστη της Bundesliga, Γκρόιτερ Φιρτ, αλλά τελικά η μεταγραφή του δεν προχώρησε.

Κι αυτό διότι η Χόφενχαϊμ ανακοίνωσε τον δανεισμό του στην επίσης νεοφώτιστη, Μπόχουμ έως το τέλος της φετινής σεζόν. Ετσι, ο Κώστας Σταφυλίδης θα συνεχίζει να αγωνίζεται και τη νέα χρονιά στα γήπεδα της Bundesliga, ενώ παράλληλα στην Μπόχουμ θα έχει για συμπαίκτη του και τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος μπακ ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και το 2012 πωλήθηκε στη Λεβερκούζεν. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στη Φούλαμ και το 2015 τον αγόρασε η Άουγκσμπουργκ αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μεσολάβησε ο δανεισμός του στην Στόουκ και το καλοκαίρι του '19 τον απέκτησε η Χόφενχαϊμ, με την οποία δεσμεύεται έως το 2023.S



