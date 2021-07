Ντόρτμουντ: Προπονήθηκε ο Μάλεν, τελειώνει η μεταγραφή (vid)

Ο Ντόνιελ Μάλεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Ντόρτμουντ το πρωί της Τρίτης έπειτα από ειδική άδεια που έδωσε η Αϊντχόφεν και κάπως έτσι φαίνεται πως η μεταγραφή του Ολλανδού στους Βεστφαλούς σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Ο Μάλεν προπονήθηκε για πρώτη φορά με την ομάδα στην οποία εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου θ' αγωνίζεται από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Αν και υπάρχουν ακόμα θέματα προς διευθέτηση με το συμβόλαιό του στην Αϊντχόφεν, η PSV έδωσε άδεια στον ποδοσφαιριστή να δουλέψει σήμερα (27/7) με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αυτό δείχνει πως έχουν γίνει βήματα προόδου όσον αφορά τη μετακίνηση του Ολλανδού διεθνή στο Signal Iduna Park και πολύ σύντομα θα έχει τελειώσει η υπόθεση.

Η Ντόρτμουντ διέθεσε 30 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη που στις τελευταίες δύο σεζόν του στην Ολλανδία είχε 30 τέρματα και 10 ασίστ και αυτός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2026.

👋 Donyell!



PSV Eindhoven has given official permission for Donyell Malen to take part in BVB training. There are still details to be clarified between the player and PSV, afterwards the transfer can finally be fully announced.pic.twitter.com/pSDojGV3RN