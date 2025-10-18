Ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας δολοφονήθηκε από αγνώστους το πρωί της Παρασκευής (17/10), σε μια μαφιόζικη εκτέλεση που σόκαρε Κύπρο και Ευρώπη.

Σοκαρισμένη είναι εδώ και σχεδόν 24 ώρες η κυπριακή και όχι μόνο κοινωνία, μετά την είδηση της εν ψυχρώ δολοφονίας του πρώην (πλέον) προέδρου της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους.

Ο 49χρονος επιχειρηματίας, που στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος και του Άρη Λεμεσού, ξεψύχησε εντός αυτοκινήτου, έχοντας δεχθεί πυρά μόλις 500 μέτρα έξω από το σπίτι του, σε μια ενέργεια που προφανώς μοιάζει προμελετημένη.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, γύρω στις 09:30 της Παρασκευής, ο χρόνος σταμάτησε για τον Σταύρο Δημοσθένους. Ο ίδιος, μαζί με τον 18χρονο γιό του επέβαιναν σε όχημα και είχαν μόλις αναχωρήσει από την οικία τους στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Κατά την πορεία, με τον 49χρονο σε ρόλο συνοδηγού, ένα λευκό βαν σταμάτησε την πορεία του αυτοκινήτου, οι πόρτες άνοιξαν και ο άγνωστος άνδρας ξεκίνησε να πυροβολεί προς τον Σταύρο Δημοσθένους.

Φυσικά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ το συγκεκριμένο βαν (που είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου), βρέθηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Στη συνέχεια, ο γιός του άτυχου άνδρα αν και σε σοκ, προσπάθησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως κατά την διάρκεια της πορείας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, ενεπλάκη σε τροχαίο και ακινητοποιήθηκε.

Τότε, ο 18χρονος ζήτησε από πολίτη να τους μεταφέρει, με τον ίδιο (σσ τον πολίτη) να ανταποκρίνεται θετικά. Δυστυχώς όμως, το θύμα υπέκυψε πριν καν φτάσου στο νοσοκομείο, έχοντας δεχθεί τουλάχιστον δυο σφαίρες στο κεφάλι. Η Αστυνομία Κύπρου ερευνά ενδελεχώς την υπόθεση, χωρίς να αποκλείει κανένα σενάριο. Βέβαια, η περίπτωση του να πρόκειται για το λεγόμενο «συμβόλαιο θανάτου» για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μοιάζει πιθανότερη, λόγω και τις ακρίβειας με την οποία κινήθηκαν οι δράστες.