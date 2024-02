Η ΕΝΠ γιορτάζει τη συμπλήρωση σχεδόν εννέα δεκαετιών από τη «γέννησή» της και ανάμεσα στις ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων, βρίσκεται εκείνη της φανέλας, που τη συνέδεσε για πάντα με τη Γουέστ Χαμ.

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου συμπληρώνει 88 χρόνια ιστορίας. Οι σπουδαιότερες στιγμές από την μέχρι τώρα πορεία του συλλόγου της Αμμοχώστου συνθέτουν ένα βίντεο ενός λεπτού, το οποίο η ομάδα μοιράστηκε με τον κόσμο της ανήμερα της 20ης Φεβρουαρίου.



Το σωματείο ξεχώρισε τα σημεία αναφοράς ενός συλλόγου που ξεκίνησε από μία μικρή ομάδα νέων και έφτασε τελικά να αγωνίζεται επί 45 συναπτά έτη στην Α΄ κατηγορία Κύπρου, έχοντας παράλληλα συμμετάσχει στον τελικό του Κυπέλλου τέσσερις φορές.

Μέσα στα 88 αυτά χρόνια, στα οποία ηέδωσε -και συνεχίζει να δίνει- αγώνα προκειμένου να αναδειχθεί, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που τη συνδέει κατά έναν περίεργο τρόπο με ένα ιστορικό αγγλικό κλαμπ, τη



Κι όμως, η ταύτιση στα χρώματα της φανέλας των δύο ομάδων δεν αποτελεί σύμπτωση. Η εμφάνιση του συλλόγου από το Παραλίμνι, όχι μόνο είναι εμπνευσμένη από εκείνη των «σφυρίων», αλλά ένας από τους εμβληματικότερους παίκτες τους υπήρξε ο ίδιος αφορμή για να αλλάξει μία για πάντα η ερυθρόλευκη εμφάνιση που φορούσαν τη δεκαετία του 70' οι ποδοσφαιριστές του σωματείου.



Τα αδέρφια Παρνέρου, κυπριακής καταγωγής, διατηρούσαν εστιατόριο κοντά στο «Άπτον Παρκ», το οποίο η Γουέστ Χαμ χρησιμοποιούσε ως έδρα της εκείνη την εποχή. Ο θρυλικός αμυντικός των Άγγλων, Μπόμπι Μουρ, ήταν ένας εκ των παικτών που επισκέπτονταν συχνά την επιχείρηση των δύο αδελφών. Με το πέρασμα των χρόνων, αναπτύχθηκε μεταξύ τους μία φιλία με τον Μουρ να δωρίζει μία φανέλα του στους δύο Κύπριους, την οποία μετέπειτα έστειλαν στη γενέτειρά τους και στο σωματείο που υποστήριζαν, το οποίο δεν ήταν άλλο από την ΕΝΠ.



Ο σύλλογος αποφάσισε να υιοθετήσει το βυσσινί χρώμα της εμφάνισης της Γουέστ Χαμ και έκτοτε δεν το έχει αποχωριστεί. Τον περασμένο Μάρτιο, μάλιστα, αντιπροσωπεία των «σφυριών» επισκέφτηκε το γήπεδο της ομάδας στην Αμμόχωστο, και δημοσίευσε το σχετικό βίντεο λίγο πριν την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, για τους «16» του Conference League, δείχνοντας πώς ούτε ο αγγλικός σύλλογος έχει ξεχάσει αυτήν την ιστορία.

