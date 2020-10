Ιταλία: Ο Ζορζίνιο παίζει κιθάρα κι όλοι τραγουδούν το «Wonderwall»! (vid)

Η «σκουάντρα ατζούρα» μετά το φιλικό 6-0 επί της Μολδαβίας, προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τους Πολωνούς το βράδυ της Κυριακής και απ' ότι φαίνεται, μια χαρά περνούν οι παίκτες του Μαντσίνι...

Ο Ζορζίνιο πήρε την κιθάρα του, έδωσε το σύνθημα κι όλοι μαζί άρχισαν να τραγουδούν το Wonderwall των Oasis που... συνηθίζεται να τραγουδούν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι στ' αποδυτήρια!

Jorginho leading the entire Italian National Team in singing Oasis’ ‘Wonderwall’.

That is one way to bond. pic.twitter.com/6jcisOrdhE

— Matt Santangelo (@Matt_Santangelo) October 9, 2020