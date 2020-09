Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του και την εμφάνισή του κόντρα στα «ζαχαρωτά», έκανε λόγο ακόμα και για κακή φιλοσοφία γύρω από το παιχνίδι και ψυχολογική ετοιμότητα των παικτών του, όμως, ξέρει πως και η πανδημία έπαιξε το ρόλο της...

«Αρκετοί ήταν κρούσματα κορονοϊού, προφανώς δεν θα αναφερθούμε με ονόματα και αυτό εμπόδισε την προετοιμασία γιατί αρκετοί δεν έκαναν προπονήσεις. Είχαμε θετικούς παίκτες στον κορονοϊό. Ο Κέιν έκανε μόλις μια προπόνηση, μια μέρα. Το ίδιο και ο Μούσα Σισοκό...» είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο που υπέστη την πρώτη ήττα της καριέρας του σε πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Premier League!

Jose Mourinho reveals Spurs' pre-season plans were disrupted by several cases of Covid, while Harry Kane only trained once before the season-opening defeat to Everton pic.twitter.com/2FEDFzYzLZ

— Hayters TV (@HaytersTV) September 13, 2020