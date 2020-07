Μουρίνιο: «Είμαστε πρωταθλητές των... τελευταίων πέντε παιχνιδιών»! (vid)

Η Τότεναμ δεδομένα θα τερματίσει γι' ακόμα μια αγωνιστική περίοδο πάνω από την Άρσεναλ και έχει κλειδώσει τη θέση της στην 7άδα αυτή τη στιγμή για την συμμετοχή στο επόμενο Europa League.

Σε συνέντευξη Τύπου από απόσταση, ο Ζοσέ Μουρίνιο άκουσε από δημοσιογράφο να του λέει πως «η Τότεναμ έχει πάρει τους 13 από τους τελευταίους 15 βαθμούς που έχει διεκδικήσει, σε ένα πολύ καλό μομέντουμ...», με τον Πορτογάλο ν' απαντάει:

«Ναι το ξέρω, είμαστε ... πρωταθλητές στα τελευταία πέντε παιχνίδια της Premier League».

Reporter: "13 points from the last 15 avaliable, real momentum about your Spurs team at the moment?"

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho: "Yeah I know, we are the champions of the last five matches in the Premier League."

