Πρωταθλήτρια Δανίας για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια στέφθηκε η Αάρχους.

Για έκτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, η Αάρχους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας! Η ομάδα του Γιάκομπ Πόουλσεν επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Μπρόντμπι και σε συνδυασμό με το 0-0 ανάμεσα σε Νόρντζελαντ και Μίντιλαντ, εξασφάλισε την πρωτιά στα playoffs της δανέζικης Superliga.

Εκτός του τίτλου, η Αάρχους σφράγισε και το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 1986/87.

Η μεγάλη επιτυχία της Αάρχους έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά μεγάλων εκπλήξεων που έχουμε δει φέτος στην Ευρώπη, με ομάδες όπως η Λέφσκι Σόφιας, η Σαμπάχ, η Βίκινγκ, η Μιάλμπι και η Τουν να κατακτούν τον τίτλο σε Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία αντίστοιχα.