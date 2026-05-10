Δανία: Πρωταθλήτρια μετά από 40 χρόνια η Αάρχους
Για έκτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, η Αάρχους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας! Η ομάδα του Γιάκομπ Πόουλσεν επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Μπρόντμπι και σε συνδυασμό με το 0-0 ανάμεσα σε Νόρντζελαντ και Μίντιλαντ, εξασφάλισε την πρωτιά στα playoffs της δανέζικης Superliga.
Εκτός του τίτλου, η Αάρχους σφράγισε και το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 1986/87.
Η μεγάλη επιτυχία της Αάρχους έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά μεγάλων εκπλήξεων που έχουμε δει φέτος στην Ευρώπη, με ομάδες όπως η Λέφσκι Σόφιας, η Σαμπάχ, η Βίκινγκ, η Μιάλμπι και η Τουν να κατακτούν τον τίτλο σε Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία αντίστοιχα.
Kæmpe stort tillykke til AGF med det første mesterskab i hele 40 år ⚪🏆#sldk | #ditholdvoresliga pic.twitter.com/knl4qKEMAc— 3F Superliga (@Superligaen) May 10, 2026
AGF er danske mestre sæsonen 25/26!#sldk #ultratwitteragf pic.twitter.com/9IRSkehQOA— Superliga Spottet (@SldkSpottet) May 10, 2026
