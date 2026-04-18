Ελλάδα - Πολωνία 0-3: Δεν τα κατάφερε η Γαλανόλευκη
Η Eθνική Nεανίδων δεν κατάφερε να πάρει νίκη κόντρα Πολωνία (3-0) και να προκριθεί για πρώτη φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήθελε νίκη η ισοπαλία για να γράψει ιστορία και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο.
Το σύνολο του Παπακώστα έπαιξε και τα ρέστα του αλλά η Πολωνία ήταν πιο αποτελεσματική. Το δρόμο για τα δίχτυα βρήκε στο 25' η Φιλς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλανόλευκη δεν κατάφερε να αντιδράσει και οι Πολωνές δεν κατέβασαν στροφές με τη η Σβιάτσεκ στο 62' από την ασίστ της Ζγκόντα να διπλασιάζει τα τέρματα. Στο 68' η Μανουκαράκη με εκπληκτική απόκρουση νίκησε την Σβιάτσεκ σε τετ α τετ, ενώ στο 78' η Μελισαννίδη μπήκε στην περιοχή αλλά το σουτ από τη μεγάλη περιοχή σταμάτησε στην Σομπιεράσκα λίγο πριν καταλήξει στα δίχτυα. Στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα η Μανουκαράκη απομάκρυνε εντυπωσιακά με διπλή προσπάθεια την προβολή της Νζάνγκου. Λίγο πριν το φινάλε η Σβίρσκα σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Έτσι η η οικοδέσποινα του ομίλου Πολωνία κατέκτησε την κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς έναντι 6 της Ελλάδας και προκρίθηκε στην τελική φάση.
Να θυμίσουμε πως η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A και οι οι επτά νικήτριες των ομίλων της League A θα προκριθούν στα τελικά, όπου θα συμμετάσχει και η διοργανώτρια Βοσνία και Ερζεγοβίνη (κλήρωση στις 22 Απριλίου). Αντίθετα οι επτά ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση υποβιβάζονται στη League B για τον πρώτο προκριματικό γύρο του WU19 EURO 2027.
Ελλάδα (Γιώργος Παπακώστας): Μανουκαράκη, Αξιαρλή (82' Κατσικά), Κιουρεξίδου, Καλοκαιρινού, Θεοδωράκη (90' Πάστρα), Νάνου, Κολέμπα (69' Πράπα), Μούγιου, Αργυρίου, Πλατανιά (69' Μελισσανίδη), Τζούρτζεβιτς (90' Πετράκη).
Πολωνία (Μάρτσιν Κασπρόβιτς): Βόζνιακ, Βιτκόφσκα, Σομπιεράσκα, Πιεκάρσκα, Μπάρτσακ, Φλις, Ρόγκους (46' Ζγκόντα), Βίτεκ (79' Κλίμζακ), Ζιελίνσκα (69' Σβίρσκα), Λάγκοζ(46' Βούρας), Σβιάτσεκ (86' Νζάνγκου).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.