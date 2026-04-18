Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο WU19 EURO 2026 Eθνική Nεανίδων, που γνώρισε την ήττα στον «τελικό» πρόκρισης απέναντι την Πολωνία (3-0).

Η Eθνική Nεανίδων δεν κατάφερε να πάρει νίκη κόντρα Πολωνία (3-0) και να προκριθεί για πρώτη φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήθελε νίκη η ισοπαλία για να γράψει ιστορία και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Το σύνολο του Παπακώστα έπαιξε και τα ρέστα του αλλά η Πολωνία ήταν πιο αποτελεσματική. Το δρόμο για τα δίχτυα βρήκε στο 25' η Φιλς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλανόλευκη δεν κατάφερε να αντιδράσει και οι Πολωνές δεν κατέβασαν στροφές με τη η Σβιάτσεκ στο 62' από την ασίστ της Ζγκόντα να διπλασιάζει τα τέρματα. Στο 68' η Μανουκαράκη με εκπληκτική απόκρουση νίκησε την Σβιάτσεκ σε τετ α τετ, ενώ στο 78' η Μελισαννίδη μπήκε στην περιοχή αλλά το σουτ από τη μεγάλη περιοχή σταμάτησε στην Σομπιεράσκα λίγο πριν καταλήξει στα δίχτυα. Στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα η Μανουκαράκη απομάκρυνε εντυπωσιακά με διπλή προσπάθεια την προβολή της Νζάνγκου. Λίγο πριν το φινάλε η Σβίρσκα σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Έτσι η η οικοδέσποινα του ομίλου Πολωνία κατέκτησε την κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς έναντι 6 της Ελλάδας και προκρίθηκε στην τελική φάση.

Να θυμίσουμε πως η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A και οι οι επτά νικήτριες των ομίλων της League A θα προκριθούν στα τελικά, όπου θα συμμετάσχει και η διοργανώτρια Βοσνία και Ερζεγοβίνη (κλήρωση στις 22 Απριλίου). Αντίθετα οι επτά ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση υποβιβάζονται στη League B για τον πρώτο προκριματικό γύρο του WU19 EURO 2027.

Ελλάδα (Γιώργος Παπακώστας): Μανουκαράκη, Αξιαρλή (82' Κατσικά), Κιουρεξίδου, Καλοκαιρινού, Θεοδωράκη (90' Πάστρα), Νάνου, Κολέμπα (69' Πράπα), Μούγιου, Αργυρίου, Πλατανιά (69' Μελισσανίδη), Τζούρτζεβιτς (90' Πετράκη).

Πολωνία (Μάρτσιν Κασπρόβιτς): Βόζνιακ, Βιτκόφσκα, Σομπιεράσκα, Πιεκάρσκα, Μπάρτσακ, Φλις, Ρόγκους (46' Ζγκόντα), Βίτεκ (79' Κλίμζακ), Ζιελίνσκα (69' Σβίρσκα), Λάγκοζ(46' Βούρας), Σβιάτσεκ (86' Νζάνγκου).