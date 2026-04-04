Μάγισσες, ξόρκια κι επτά θαμμένες γάτες! Η ιστορία πίσω από τον θρύλο του ντέρμπι Ρασίνγκ - Ιντεπεντιέντε, μια κόντρα βουτηγμένη σε δεκαετίες ζήλειας και διχόνοιας στη γειτονιά Αβεγιανέδα.

Οι κατάρες δεν είναι όροι άγνωστοι στον αθλητικό κόσμο. Και ιδίως στο λαοφιλέστερο άθλημα όλων... Διάφοροι ποδοσφαιρικοί θρύλοι έχουν σμιλεύσει ολόκληρες ιστορίες, ομάδες, κόντρες, με ολόκληρες γενιές γαλουχημένες πάνω στον αφηγηματικό ιστό που εξυφαίνουν. Στην Πορτογαλία υπάρχει η περιβόητη κατάρα του Μπέλα Γκούτμαν, ο οποίος μέχρι και σήμερα κατηγορείται για την απουσία ευρωπαϊκών τίτλων από την τροπαιοθήκη της Μπενφίκα από το 1962. Για κάτι αντίστοιχο μιλούν και μύθοι από την Αυστραλία, οι οποίες στον 20ο αιώνα απέδιδαν την τριανταετή απουσία των Καγκουρό από το Παγκόσμιο Κύπελλο σε έναν σαμάνο από τη Μοζαμβίκη.