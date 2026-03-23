Νεκρός 18χρόνος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε εν ώρα αγώνα

Με ανακοίνωση της, η Μιγιονάριος γνωστοποίησε τον θάνατο του 18χρόνου ποδοσφαιριστή, Σαντιάγκο Καστριγιόν, ο οποίος κατέρρευσε κατά την διάρκεια αγώνα της ομάδας του.

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Κολομβίας, μετά το άκουσμα της είδησης πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μιγιονάριος, Σαντιάγκο Καστριγιόν έφυγε από την ζωή.

Αναλυτικότερα ο 18χρόνος κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο (21/03) σε έναν αγώνα κ-20 κόντρα στη Σάντα Φε και μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου έλαβε εντατική θεραπεία από όλους τους καρδιαγγειακούς ειδικούς της κλινικής.

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, ο Σαντιάγκο δεν μπόρεσε να αναρρώσει και απεβίωσε αργά το βράδυ της Κυριακής (22/03), έχοντας μάλιστα στο πλευρό του την οικογένεια του, αλλά και φίλους όπως και αντιπροσωπεία συμπαικτών του συλλόγου από τη Μπογκοτά.

Η Μιγιονάριος με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε τον θάνατο του παίκτη και ως ένδειξη πένθους «έντυσε» στα μαύρα τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μιγιονάριος:

«Η Millonarios FC αναφέρει ότι το περασμένο Σάββατο, 21 Μαρτίου, ο παίκτης Santiago Castrillón υπέστη κατάρρευση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Under-20. Παραλήφθηκε αμέσως από τους γιατρούς της ομάδας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ένα νοσοκομείο υψηλής πολυπλοκότητας στα βόρεια της πόλης, όπου έλαβε εντατική θεραπεία από όλους τους καρδιαγγειακούς ειδικούς. Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, ο Santiago δεν μπόρεσε να αναρρώσει και απεβίωσε την Κυριακή παρέα με την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και τους φίλους του».

«Σήμερα, το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι πληγωμένη. Σήμερα, ο πόνος μας κατακλύζει, γεμίζοντάς μας με αδυναμία και θλίψη. Με βαθιά θλίψη, αποχαιρετάμε τον αριθμό 10 μας, τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας. Ο Santiago δεν έπαιξε απλώς ποδόσφαιρο. Το έζησε, το ένιωσε, το μοιράστηκε με ένα χαμόγελο που σήμερα παραμένει χαραγμένο σε όλους μας. Υψώνουμε τις προσευχές μας για την ψυχή του. Στην οικογένεια και τους αγαπημένους του, ένα μήνυμα δύναμης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Santiago, αγαπημένε μας συμπαίκτη, αναπαύσου εν ειρήνη».