Νίκη με φόντο Ευρώπη και…ψαλίδι!

Ο «μαραθώνιος» της Premier League συνεχίζεται χωρίς σταματημό και με κομμένη την ανάσα, με αναμετρήσεις για όλα γούστα στο πρώτο πιάτο την Τρίτη (10/2).

Στο «London Stadium» η Γουέστ Χαμ περιμένει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15) σε μία μονομαχία ανάμεσα σε φορμαρισμένους αντιπάλους.

Τα «σφυριά» με τρεις νίκες στην τελευταία τετράδα αγώνων, με τελευταία το 0-2 επί της Μπέρνλι ανέβηκαν στους 23 βαθμούς, παραμένοντας ωστόσο στην επικίνδυνη ζώνη (18η θέση).

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι δίχως αμφιβολία η πιο «καυτή» ομάδα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, καθώς μετά το… άγγιγμα του Μάικλ Κάρικ έχει 4/4 νίκες, μετά και το 2-0 επί της Τότεναμ έχουν ανέβει στους 44 βαθμούς για να πατήσουν σταθερά στην 4άδα.

Πλέον η Γιουνάιτεντ αναζητά την 5η σερί νίκη ώστε να δώσει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων στον viral οπαδό της να κουρευτεί έπειτα από… μια αιωνιότητα και μία μέρα, αφού έχει υποσχεθεί πως θα το κάνει με το 5/5. Η φόρα της ομάδας του Κάρικ είναι παροιμιώδης και η ώρα για τον μαγικό αριθμό 5 είναι τώρα. Στο 1.72 το «διπλό».

Λίγο νωρίτερα, στο βόρειο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο «Tottenham Stadium» η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ (21:30) σε μία αναμέτρηση όπου ο νικητής θα συνεχίσει με φόντο το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο ηττημένος θα μπει σε μπελάδες.

Οι γηπεδούχοι μετά το 2-0 από τη Γιουνάιτεντ έχουν κολλήσει στους 29 βαθμούς (15οι) καθώς δεν έχουν «τρίποντο» εδώ και 7 αγωνιστικές (4 ισοπαλίες, 3 ήττες), όπως δεν έχουν νίκη απέναντι στους «ανθρακωρύχους» στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η Νιούκαστλ πάντως μετά το 2-3 από τη Μπρέντφορντ συμπλήρωσε 4 αγώνες χωρίς νίκη, με τις δύο ομάδες να έχουν ισορροπία στα γκολ τους (35-35 η Τότεναμ, 35-36 η Νιούκαστλ). Στο 2.30 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση.



Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

