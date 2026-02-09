Ισπανία: Διαιτητής φέρεται να επιτέθηκε σε ιερόδουλη
Μία απίστευτη υπόθεση έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με εγχώρια ΜΜΕ να αναφέρουν πως διαιτητής της Segunda Division συνελήφθη μετά από καταγγελία για επίθεση σε ιερόδουλη στην πόλη Χιχόν!
Οι Ίβηρες γράφουν πως η RFEF προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό του ρέφερι που συνελήφθη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η καταγωγή του είναι από την ευρύτερη περιοχή και πως όταν επιτέθηκε στη γυναίκα, υποδυόταν τον αστυνομικό!
Τα σχετικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως το περιστατικό καταγράφηκε σε κατοικία της συνοικίας Ελ Γιάνο, με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο μετά την κλήση της γυναίκας, η οποία έχει εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα – με τον φερόμενο ως δράστη να μην επιτρέπεται να την πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, αφού έχει αφεθεί ελεύθερος.
#RFEF La RFEF suspende al árbitro de Segunda división acusado de agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía.https://t.co/CsuV2LuVui— Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) February 9, 2026
