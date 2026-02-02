Μπενζεμά: Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ σε πολύκροτη κίνηση!

Νίκος Κικίδης
benzema al itihad

Πλησιάζει ο γάμος ανάμεσα σε Καρίμ Μπενζεμά και Αλ Χιλάλ, καθώς οι δυο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο με διάρκεια 1,5 έτους.

Χαμός στη Σαουδική Αραβία με τον Καρίμ Μπενζεμά! Ο Γάλλος επιθετικός αποτελεί το μήλον της έριδος τις τελευταίες εβδομάδες και το φλερτ του με την Αλ Χιλάλ έχει θορυβήσει την Saudi Pro League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να είναι αντίθετος προς τον γάμο των δυο πλευρών καθώς θεωρεί πως πρόκειται να ζημιώσει το fair play του πρωταθλήματος, γεγονός που είχε θέσει προσωρινά στον πάγο το deal.

Σύμφωνα ωστόσο με έγκυρο Τούρκο δημοσιογράφο, η μεταγραφή του Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ! Οι δυο τους φέρεται να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο με διάρκεια 18 μηνών ώστε ο έμπειρος φορ να κάνει το άλμα από την Αλ Ιτιχάντ και να αγωνίζεται πλέον με τα Μπλε της εγχώριας αντιπάλου.

Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές βέβαια, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο για μια συμφωνία που μπορεί να συνταράξει συθέμελα το ποδόσφαιρο της Saudi Pro League, με αντιδράσεις και ένα ντόμινο μεταγραφικών κινήσεων που μοιάζει σίγουρο βέβαιο πως θα ακολουθήσει.

 
     

