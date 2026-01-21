Κριστιάνο Ρονάλντο: Ακάθεκτος οδεύει προς τα 1000 γκολ

Αγγελική Μαγκανά
Κριστιάνο ψαλίδι

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόραρε ξανά για την Αλ Νασρ κόντρα στην Ντάμακ (2-1) και οδεύει προς τα 1000 γκολ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έχει βάλει σκοπό να φτάσει τα 1000 γκολ και ο στόχος αυτός όλο και πλησιάζει περισσότερο στο να επιτευχθεί, καθώς σκόραρε ξανά στην νίκη της Αλ Νασρ με την Ντάμακ με 2-1.

Στον αγώνα μεταξύ Ντάμακ και Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο Πορτογάλος σταρ έβαλε για ακόμη μια φορά την υπογραφή του στους σκόρερς της ομάδας. Στο 50' πήρε την κάθετη πάσα του Ζοάο Φέλιξ μες στην περιοχή και από κοντά, αφού απέφυγε τον αντίπαλό του, νίκησε τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Κριστιάνο έβαλε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στον σημερινό αγώνα της Αλ Νασρ, που πανηγύρισε την νίκη με τελικό 2-1. Συνολικά ο 40χρονος Ρονάλντο έχει φτάσει τα 960 τέρματα καριέρας μέχρι στιγμής και το ταξίδι προς τα 1000 γκολ συνεχίζεται.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

