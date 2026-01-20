Champions League: Όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει, κάνει... back to back!

Ο Ολυμπιακός που το έκανε ξανά, ο ΠΑΟΚ για ρεκόρ και το περίεργο στατιστικό του Παναθηναϊκού. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την κρίσιμη ευρωπαϊκή στροφή στα Crazy Stats.

Επανάληψη της μαγικής βραδιάς του 2002; Τότε, ο Ολυμπιακός, την 18η Σεπτεμβρίου υποδεχόταν τη φιναλίστ του Champions League. Στη Ριζούπολη γράφτηκε μια από τις πιο ένδοξες στιγμές, μιας και οι Πειραιώτες διέλυσαν τους Γερμανούς με 6-2. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που είδε απέναντί του εντός έδρας της Λεβερκούζεν.

Η παράδοση πάντως για τις «ασπιρίνες στην Ελλάδα δεν είναι ιδανική, αφού μετά το 4-1 το 1993 κόντρα στον Παναθηναϊκό μετρά δυο ήττες και μια ισοπαλία. «Τελικός» για τους Πειραιώτες, αφού μόνο με νίκη μπαίνουν στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έσπασε σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη στο Champions League, επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ. Στην τελευταία ανάλογη περίπτωση (13 αγώνες, 2015-2019), είχε νικήσει διαδοχικά Ερυθρό Αστέρα και Μαρσέιγ. Στο 2.50 προσφέρεται η νίκη των «Ερυθρόλευκων.

Η Λεβερκούζεν πάντως παραμένει αήττητη στα 19 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε ομάδες εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης έχοντας 14 νίκες και 5 ισοπαλίες. Να πετύχει πρώτη γκολ και να τη βοηθήσει αν συνεχίσει αυτή την παράδοση προσφέρεται στο 1.98.

Ψάχνει το ρεκόρ στην παγωμένη πατρίδα του

Η Σίτι ψάχνει στο «παγωμένο» Μπόντο το διπλό που θα τη στείλει στους «16». Η ομάδα του Πεπ καλείται να αφήσει στην άκρη την απογοητευτική εμφάνιση του Ολντ Τράφορντ» και να ανταπεξέλθει στο κρύο της Νορβηγίας. Ιδανικός για την ετκέλεης της αποστολής ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκοράρει σε κάθε ένα από τα έξι τελευταία παιχνίδια του στο Champions League ως βασικός. Μόνο ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ είχε μεγαλύτερο σερί (8 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 2002-03). Θα τον πλησιάσει; Ο Νορβηγός σταρ έχει περισσότερα γκολ στη διοργάνωση (55 σε 54 παιχνίδια) από όλες τις ομάδες της πατρίδας του μαζί (48 σε 42 αγώνες). Να βρει δίχτυα πρώτος τιμάται στο 3.00.

ΠΑΟΚ για ρεκόρ και Παναθηναϊκός φουλ του… κόρνερ!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, ωστόσο αναζητά και την υπέρβαση στην Ευρώπη. «Ο Δικέφαλος του Βορρά» προσπαθεί να αποφύγει τα επιπλέον ματς, όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να νικήσει σίγουρα την Μπέτις. Η ομάδα του Λουτσέσκου παραμένει αήττητη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της στο Europa League (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), καταγράφοντας το μεγαλύτερο αήττητο σερί της στη διοργάνωση μετά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, όταν είχε φτάσει τα έξι ματς.

Ο άσος προσφέρεται στο 2.80. Βέβαια, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να ξεπεράσει και την αρνητική παράδοση, αφού έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 ευρωπαϊκά παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικούς συλλόγους (5 ισοπαλίες, 5 ήττες).



Αντίθετα, η Ρεάλ Μπέτις δεν έχει ηττηθεί στα τελευταία οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (5 νίκες, 3 ισοπαλίες), επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου.





Παράλληλα, οι Ανδαλουσιάνοι μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες στο Europa League και τελευταία φορά που είχαν μεγαλύτερο νικηφόρο σερί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν την περίοδο 1998-2002 στο UEFA, όταν είχαν φτάσει τις έξι διαδοχικές επιτυχίες. Να σκοράρουν οι δυο ομάδες και να κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι τιμάται στο 4.10.



Νίκη στην παγωμένη Ουγγαρία αναζητά και ο Παναθηναϊκός, ώστε να ελπίζει αρκετά σε απευθείας πρόκριση. Η τελευταία συνάντηση με Μαγυάρους ήταν τη σεζόν 1986-87 για το UEFA, σε δυο αλησμόνητες αναμετρήσεις. Οι «Πράσινοι» ηττήθηκαν από τη Χόνβεντ εκτός 5-2, αντίθετα τη διέλυσαν εντός με 5-1. Το Over 3.5 γκολ θα το βρούμε στο 3.00.

Η Φερεντσβάρος παραμένει αήττητη στα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια της στο Europa League (6 νίκες, 1 ισοπαλία), με το προηγούμενο μεγαλύτερο εντός έδρας αήττητο σερί της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να καταγράφεται μεταξύ Νοεμβρίου 1995 και Νοεμβρίου 2004 (11 αγώνες).

Μάλιστα, συγκαταλέγεται στις τέσσερις αήττητες ομάδες του φετινού Europa League, με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αήττητο σερί της σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πορεία οκτώ αγώνων στο Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1974-75. Στο 2.30 θα βρούμε τον άσο των Ούγγρων.

Από την τέταρτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης και μετά, όταν ο Ραφαέλ Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, μόνο η Μπολόνια και η Πόρτο έχουν δεχθεί λιγότερα σουτ στον στόχο από τους «πράσινους» (5 έναντι 6). Μάλιστα, κερδίζει κατά μέσο όρο 6,3 κόρνερ ανά αγώνα στο Europa League, επίδοση που τον κατατάσσει δεύτερο στη διοργάνωση, πίσω μόνο από τη Στουτγκάρδη (6,5).



bwin Quick Hits

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει χάσει σε 32 διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε ομάδες εκτός των «μεγάλων πέντε» από τον Δεκέμβριο του 2013 (26 νίκες, 6 ισοπαλίες), όμως η Σπόρτινγκ εντός προκαλεί… πονοκεφάλους. Νίκη – πρόκριση για τους Παριζιάνους θα βρούμε στο 1.80. Τα Λιοντάρια πάντως κέρδισαν τα τρία τελευταία εντός έδρας ματς της στη φετινή σεζόν του Champions League, και δεν είχαν ποτέ τέσσερις συνεχόμενες νίκες εντός στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ντέρμπι στο Μιλάνο, αφού η 6η Ίντερ υποδέχεται την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι θέλουν να κλείσουν τη League Phase στην κορυφή, αλλά δεν έχουν νίκη εκτός έδρας επί ιταλικής ομάδας από το 2008, μετρώντας τέσσερις ήττες και μια 1 ισοπαλία. Υπάρχει όμως το δέλεαρ του ρεκόρ, αφού αν νικήσει τώρα, θα σπάσει το μεγαλύτερο σερί της στη διοργάνωση (7 νίκες). Διπλό για ρεκόρ στο 2.45. Ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια του (5) φέτος και αν βρει δίχτυα τώρα, θα καταγράψει το μεγαλύτερο σερί Βραζιλιάνου στο Champions League (6). Να σκοράρει στο Μιλάνο προσφέρεται στο 4.33. Η Ίντερ άρχισε δυνατά με 4 νίκες, αλλά ακολούθησαν 2 ήττες και τελευταία φορά που υπέστη 3 συνεχόμενες ήταν το 2011.

H Ρεάλ ψάχνει… αντίδοτο, αφού οι δυο ήττες στα τρία τελευταία στη διοργάνωση την έχουν φέρει στο… όριο της απευθείας πρόκρισης. Η τελευταία ήττα εντός στο Champions League ήταν από τη Σίτι, όμως δεν έχει χάσει δύο συνεχόμενα εντός από τη σεζόν 2018-19. Να νικήσει τη Μονακό και να επιτευχούν περισσότερα από 3.5 γκολ προσφέρεται στο 2.45.

Η Νάπολι μετρά 5 συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες, δεχόμενη τουλάχιστον 2 γκολ σε κάθε ματς (17 συνολικά). Θα σπάσει το σερί κόντρα στην Κοπεγχάγη; Στο 1.95 θα βρούμε το διπλό της.

