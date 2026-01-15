Η Άρσεναλ επικράτησε 3-2 της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του League Cup.

Οι Gunners πήραν μεγάλη νίκη στο Στάμφορντ Μπριτζ, επικράτησαν της Τσέλσι 3-2 και είναι ακόμα πιο κοντά στον τελικό του League Cup. Με περισσότερες λύσεις η ομάδα του Αρτέτα, έχασε σημαντικές ευκαιρίες να πετύχει περισσότερα τέρματα. Ηταν η πρώτη ήττα του Ροσίνιορ, με την ομάδα του να παρουσιάζει πολλά κενά στην άμυνα και να... πληρώνει τις γκάφες του Σάντσες.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά, πίεσε και μόλις στο 7ο λεπτό βρήκε το γκολ. Κάκιστη αντίδραση του Σάντσες και ο Μπεν Γουάιτ έπειτα από δυο χρόνια σχεδόν βρήκε δίχτυα. Αυτό ήταν και το μοναδικό σουτ εντός στόχου για τους Gunners, αν και είχαν στιγμές για ένα δεύτερο τέρμα. Τόσο στο 15' ο Γιόκερες όσο και στο 24' ο Θουμπιμέντι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Η ομάδα του Ροσενιόρ είχε ρυθμό, αλλά τα παιδικά λάθη στην άμυνα και στο κέντρο δεν την άφησαν να πάρει περισσότερο. Η μεγάλη επέμβαση του Κέπα στη σουτάρα του Εστεβάο ήταν η καλύτερη στιγμή των Μπλε. Εξαιρετικό το ξεκίνημα στην επανάληψη για τους Gunners, αφού στο 49' πέτυχε το δεύτερο γκολ.

Από τη σέντρα του Γουάιτ, ο Σάντσες... κατάφερε να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Γιόκερες από κοντά σημείωσε το 2-0. Η Τσέλσι αντέδρασε και στο 56' ο Γκαρνάτσο λίγα λεπτά μετά την είσοδό του πέτυχε από κοντά το 2-1. Η Άρσεναλ μπόρεσε να πάρει και πάλι «αέρα» δύο τερμάτων. Αυτή τη φορά, ήταν ο Θουμπιμέντι, ο οποίος με πολύ όμορφη ενέργεια έκανε το 3-1 στο 71'. Μερίνο και Γκάμπριελ έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να βρουν δίχτυα, για την Άρσεναλ που είχε τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, η ομάδα του Λίαμ Ροσίνιορ δεν τα παράτησε και έψαξε το γκολ. Αυτό το βρήκε στο 83' με τον Γκαρνάτσο, ο οποίος σκόραρε με βολέ. Ετσι, όλα έμειναν «ανοιχτά» για το ματς που θα διεξαχθεί στο Emirates.