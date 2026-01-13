Μετά από 7,5 χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Μιγκέλ Μεγιάδο γύρισε στην Αργεντινή και την ομάδα που τον ανέδειξε, Τσακαρίτα.

Επιστροφή στο σπίτι για τον Μιγκέλ Μεγιάδο, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσακαρίτα Τζούνιορς. Ο 32χρονος μέσος, που αποχώρησε από τα Χανιά, θα αγωνιστεί ξανά στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και εκπροσώπησε μεταξύ 2012 και 2018.

Ο έμπειρος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τον σύλλογο της Β' κατηγορίας, επιστρέφοντας στην Αργεντινή μετά από 7,5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο Μεγιάδο αγωνίστηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, βρίσκοντας την Ιθάκη του στον ΟΦΗ και παίζοντας επίσης σε ΑΕ Λεμεσού, Athens Kallithea και Χανιά.

«Εμπειρία, γνώση της κατηγορίας και ιστορικό που μιλά από μόνο του, ειδικός στις προωθήσεις. Επέστρεψε στο σπίτι για να επιδιώξει ξανά για τον στόχο μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Τσακαρίτα, με την οποία ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε μετρήσει 168 συμμετοχές στην πρώτη του παρουσία.