Λιόν - ΠΑΟΚ: Το πανό για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς
Τη στιγμή που οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και τους συνοδεύουν στην Τούμπα χιλιάδες φίλοι της ομάδας, ο Δικέφαλος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Λιόν.
Στις θύρες 428-431 του Groupama Stadium, εκεί που θα βρίσκονταν απόψε χιλιάδες του ΠΑΟΚ είναι κλειστές. Η χαρά μίας ακόμα εκδρομής έδωσε τη θέση της στην τραγωδία, στον πόνο, στη θλίψη.
Στις συγκεκριμένες θύρες λοιπόν, αναρτήθηκε πανό στο οποίο αναφέρεται: «Καλό παράδεισο αδέρφια 27/1/2026».
Δείτε το πανό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.