Πανό για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους αναρτήθηκε στη θύρα που θα παραμείνει κλειστή στο γήπεδο της Λιόν.

Τη στιγμή που οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και τους συνοδεύουν στην Τούμπα χιλιάδες φίλοι της ομάδας, ο Δικέφαλος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Λιόν.

Στις θύρες 428-431 του Groupama Stadium, εκεί που θα βρίσκονταν απόψε χιλιάδες του ΠΑΟΚ είναι κλειστές. Η χαρά μίας ακόμα εκδρομής έδωσε τη θέση της στην τραγωδία, στον πόνο, στη θλίψη.

Στις συγκεκριμένες θύρες λοιπόν, αναρτήθηκε πανό στο οποίο αναφέρεται: «Καλό παράδεισο αδέρφια 27/1/2026».

Δείτε το πανό