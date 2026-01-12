Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Χρήστος Τζόλης που δεν κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι στο Βέλγιο.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με τη φανέλα της Μπριζ, με εμφανίσεις που τραβούν τα βλέμματα και σε συλλογικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει συμμετοχή σε οκτώ γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας! Η προσοχή της Ευρώπης έχει στραφεί πάνω του, με την Τότεναμ να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του.

Le Contre-pied de Jean-Marc Ghéraille : Soulier d’Or ou pas, ça change quoi pour Tzolis ? https://t.co/Yfo3QhBLZ3 pic.twitter.com/EDkJBVKrk9 January 12, 2026

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν ένα από τα φαβορί για το Χρυσό Παπούτσι του βελγικού πρωταθλήματος για την περυσινή σεζόν, κατά την παρουσία του στο Μίντελκερκε, αλλά το βραβείο κατέληξε στον Άρντον Γιασάρι, που πλέον αγωνίζεται στη Μίλαν.

Ο ίδιος παραδέχτηκε την απογοήτευσή του σε δηλώσεις στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws: «Ήμουν απογοητευμένος, δεν το περίμενα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Γιασάρι, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά. Ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, αυτοί αποφασίζουν», είπε ο Τζόλης. Στην τελική κατάταξη, ο νεαρός συγκέντρωσε 243 ψήφους, ενώ ο Βάνακεν είχε 304 και ο Γιασάρι 351.