Ανέλαβε την βουλγάρικη Μοντάνα ο Βάβαλης
Ο Άκης Βάβαλης κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου στο Καζακστάν με τη Ζένις και από τον Μάιο αναζητούσε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Τελικά, λίγο πριν κλείσει το 2025 το βρήκε στην Βουλγαρία και συγκεκριμένα στην Μοντάνα, η νεοφώτιστη ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, η οποία του εμπιστεύθηκε τις τύχες του συλλόγου προκειμένου να τη διατηρήσει την κατηγορία.
Αυτή τη στιγμή η Μοντάνα είναι στην 14η θέση από τις 16 συνολικά της λίγκας μετά από 19 αγωνιστικές ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο Έλληνας χαφ Άγγελος Τσιγγάρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.