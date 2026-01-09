Ανέλαβε την βουλγάρικη Μοντάνα ο Βάβαλης

Την τεχνική ηγεσία της Μοντάντα από τη Βουλγαρία ανέλαβε ο Άκης Βάβαλης μετά το επιτυχημένο του πέρασμα στο Καζακστάν και τη Ζένις.

Ο Άκης Βάβαλης κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου στο Καζακστάν με τη Ζένις και από τον Μάιο αναζητούσε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τελικά, λίγο πριν κλείσει το 2025 το βρήκε στην Βουλγαρία και συγκεκριμένα στην Μοντάνα, η νεοφώτιστη ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, η οποία του εμπιστεύθηκε τις τύχες του συλλόγου προκειμένου να τη διατηρήσει την κατηγορία.

Αυτή τη στιγμή η Μοντάνα είναι στην 14η θέση από τις 16 συνολικά της λίγκας μετά από 19 αγωνιστικές ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο Έλληνας χαφ Άγγελος Τσιγγάρας.

@Photo credits: Social media Akis Vavalis
     

