O Αλέξανδρος Τζόρβας σε αγώνα 50 χλμ. στα Μέγαρα!

Ο Απόστολος Τζόρβας θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις μεγάλες αποστάσεις, καθώς θα πάρει μέρος στον Βυζαντινό Αγώνα, απόστασης 50 χλμ. στα Μέγαρα.

Ένας ξεχωριστός δρομέας θα βρεθεί στην εκκίνηση του Βυζαντινού Αγώνα 50 χλμ., που θα διεξαχθεί για 7η χρονιά στα Μέγαρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα Αλέξανδρο Τζόρβα, τη συμμετοχή του οποίου ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του πρώτου σπουδαίου δρομικού γεγονότος της χρονιάς.

Ο 43χρονος σήμερα Αλέξανδρος Τζόρβας, που έχει φορέσεις τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του ΟΦΗ, του Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ έπαιξε στην Παλέρμο και στην Τζένοα θα βρίσκεται ανάμεσα στους 600 περίπου δρομείς που θα πάρουν μέρος στον Βυζαντινό Αγώνα.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, που ξεκινά από τα Μέγαρα, φθάνει στην παραλία του Αλεποχωρίου, με τους δρομείς να επιστρέφουν στα Μέγαρα και ο Αλέξανδρος Τζόρβας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα στις υπερ-αποστάσεις από τον Βυζαντινό Αγώνα.

Η παρουσία του και μόνο δίνει ιδιαίτερη αίγλη στη διοργάνωση, με τον Τζόρβα να ακολουθεί τον δρόμο σπουδαίων ονομάτων των ευρωπαϊκών γηπέδων, που έχουν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους στη μαραθώνια απόσταση.

Όπως ο Άριεν Ρόμπεν, που σε ηλικία 39 ετών το 2023 σημείωσε 2ώρ.58:33 στον μαραθώνιο του Ρότερνταμ, ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει πάρει μέρος στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 2005, ενώ στη Φλωρεντία το 2007 σημείωσε ατομικό ρεκόρ σε 2ώρ.57:58 ή ο Κακά που τερμάτισε στο μαραθώνιο του Βερολίνου το 2022 σε 3ώρ.38:06.

