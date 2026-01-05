Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να ζήσει σε μια τεράστια έπαυλη αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ όταν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Οδεύοντας για τα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ροναλντο παραμένει σε φόρμα ωστόσο είναι σαφές πως η ώρα που θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια δεν αργεί.

Και όπως είναι φυσικό, ο Πορτογάλος σταρ έχει ήδη αποφασίσει πού θα μείνει όταν έρθει εκείνη η στιγμή!

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, τον CR7 περιμένει μία τεράστια έπαυλη αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με τον Ρονάλντο να προτίθεται να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από πάνω από δύο δεκαετίες περιπλάνησης στα γήπεδα της Ευρώπης και εσχάτως της Σαουδικής Αραβίας.

Έχοντας από εσωτερική και εξωτερική πισίνα, μέχρι υπόγειο πάρκινγκ για τα supercars του Κριστιάνο και από ιδιωτική παραλία μέχρι σινεμά, η αχανής βίλα θα αποτελέσει το σπίτι του Πορτογάλου, της Τζορτζίνα Ροντρίγκες και των παιδιών τους για τα επόμενα χρόνια, με τον άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους βέβαια να έχει πολλά ακόμα σπίτια.

Δύο εξ αυτών εντοπίζονται σε Λισαβόνα και Μαδέιρα, ενώ ο Ρονάλντο διαθέτει επίσης πολυτελείς κατοικίες σε Μαδρίτη, Τορίνο και, σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ, στη Νέα Υόρκη.