Παπαδόπουλος: «Είμαι έτοιμος για νέες προκλήσεις»!

Η Μπεσίκτας μπήκε στη μάχη για την απόκτηση του Παπαδόπουλου, πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ τον έχουν τσεκάρει και ο 26χρονος αμυντικός μιλά στο Gazzetta για τα επόμενα βήματα!

Η καριέρα του Αντώνη Παπαδόπουλου χτίζεται βήμα-βήμα, με υπομονή, πειθαρχία και καθαρό όραμα. Από τα γερμανικά γήπεδα και το Champions League με τη φανέλα της Ντόρτμουντ μέχρι τη Λουγκάνο στην Ελβετία, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έχει διαλέξει τον δύσκολο, αλλά ουσιαστικό δρόμο της εξέλιξης. Στην Ελβετία βρήκε αυτό που αναζητούσε: χρόνο συμμετοχής, ρόλο και εμπιστοσύνη. Στην Ευρώπη, στιγμές που μένουν για πάντα, όπως το πρώτο του γκολ στο Conference League. Και στο μυαλό του, στόχους που δεν αλλάζουν: η Εθνική Ελλάδας, ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το υψηλότερο επίπεδο, αλλά και η προσωπική του ωρίμανση. O Γενάρης... καυτός, αφού η Μπεσίκτας έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της, όπως και άλλα σημαντικά ευρωπαϊκά κλαμπ.

Στη συνέντευξη του στο Gazzetta, ο Παπαδόπουλος μιλά για το παρόν, το μέλλον, τα όνειρα που τον καθοδηγούν και τη φιλοσοφία που τον κάνει να ξεχωρίζει.

- Τι σε ώθησε να αφήσεις τη Γερμανία και να έρθεις στη Λουγκάνο;

«Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι εδώ θα είχα σημαντικό ρόλο. Θα έπαιζα ως βασικός και η ομάδα θα με υπολόγιζε πραγματικά. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι μόνο όταν νιώθεις εμπιστοσύνη και παίρνεις χρόνο συμμετοχής μπορείς να εξελιχθείς ουσιαστικά και να γίνεις καλύτερος».

- Πόσο σημαντικό είναι για έναν αμυντικό να αγωνίζεται συνεχώς;

«Ένας στόπερ ωριμάζει μέσα από τις μονομαχίες, τις αποφάσεις και τα λάθη του. Όταν παίζεις, μαθαίνεις, όταν κάθεσαι στον πάγκο, μένεις στατικό».

- Εχεις κάνει τη διαφορά στο ελβετικό πρωτάθλημα. Συγκαταλέγεσαι στους καλύτερους στόπερ. Πόσο δύσκολη είναι η Λίγκα;

«Το ποδόσφαιρο εδώ μοιάζει πολύ με τη Bundesliga, με γρήγορο ρυθμό και ένταση. Η Λουγκάνο παίζει ψηλά, με πρέσινγκ, κάτι που μου ταιριάζει. Αισθάνομαι ότι η εμπειρία αυτή με έχει κάνει πιο δυναμικό παίκτη και με ωριμάζει καθημερινά. Είναι ανταγωνιστικό, με ομάδες που τρέχουν αρτκετά, έχουν ρυθμό και εξαιρετικούς εξτρέμ και φορ. Σε βαθμό δυσκολίας μοιάζει με την Ελλάδα. Αρκετοί παίκτες ».

- Πόσο σημαντικό ήταν το πρώτο σου ευρωπαϊκό γκολ;

«Ήταν κάτι που θα θυμάμαι πάντα. Μαζί με το ντεμπούτο μου στο Champions League, αποτελεί από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου. Ήταν μια γλυκιά στιγμή και για την οικογένειά μου που την είδε από κοντά. Αυτό μένει στην καρδιά σου».

- Το όνομά σου ακούστηκε για τη Μπεσίκτας. Σου προκαλεί ενθουσιασμό;

«Είναι τιμή να σε θέλουν μεγάλοι σύλλογοι όπως η Μπεσίκτας. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι παίκτης της Λουγκάνο και είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Το μέλλον θα δείξει, αλλά το σημαντικό τώρα είναι να παίζω καλά. Ναι, με τιμά το ενδιαφέρον, αλλά κοιτάζω περισσότερο να είμαι ο παίκτης που θα βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα του».

- Σε ενδιαφέρει το τουρκικό πρωτάθλημα;

«Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα με απαιτήσεις και πίεση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλο, τα ονόματα που αγωνίζονται εκεί προκαλούν δέος. Αλλά τώρα προέχει η εξέλιξη και η σταθερότητα. Στόχος μου να γίνομαι ολοένα και καλύτερος».

- Υπάρχουν αρκετές ομάδες από Πολωνία, Γερμανία, Τουρκία που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Είσαι έτοιμος για το ακόμα μεγαλύτερο βήμα;

«Αισθάνομαι έτοιμος για νέες προκλήσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Όπως είπα στόχος μου είναι να βελτιώνομαι διαρκώς, να βοηθώ τον σύλλογό μου και μέσα από αυτό να παίρνω και γω περισσότερα πράγματα».

«Η Εθνική Ελλάδας είναι στόχος ζωής»

- Εθνική Ελλάδας. Ενα μεγάλο όνειρο;

«Φυσικά. Θέλω να παίξω για την Εθνική, είναι όνειρο ζωής. Θέλω να προσφέρω, να παίξω καλά και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα έρθει η κλήση».

- Αισθάνεσαι έτοιμος;

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δουλεύω καθημερινά και να παίζω καλά. Αν έρθει η ευκαιρία, θέλω να είμαι έτοιμος».

- Θα έπαιζες κάποια στιγμή στην Ελλάδα;

«Σίγουρα, μου αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ανταγωνιστικό και δυναμικό. Αν παρουσιαζόταν η σωστή πρόταση, θα το σκεφτόμουν σοβαρά».

- Τι σου έμαθε η Ντόρτμουντ;

«Την πειθαρχία, τη νοοτροπία, το υψηλό επίπεδο. Κάθε λεπτό στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ” είναι μάθημα, η ατμόσφαιρα σου δίνει δύναμη και ενέργεια».

- Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου στο γήπεδο;

«Είμαι δυνατός στις μονομαχίες, προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και όποτε μπορώ, να συμβάλλω και στο σκοράρισμα».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

«Το πιο σημαντικό είναι να μένω υγιής. Θέλω να παίξω περισσότερα παιχνίδια στο Champions League, να αγωνιστώ στην Εθνική, να εξελίσσομαι συνέχεια και να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται χωρίς να χάσω τον εαυτό μου».



- Σε επηρεάζει το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλες ομάδες;

«Είναι πάντα ωραίο συναίσθημα να ξέρεις ότι ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για σένα. Δείχνει ότι κάνεις κάτι σωστά. Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαι παίκτης της Λουγκάνο και το μυαλό μου βρίσκεται αποκλειστικά εδώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συμβεί τον χειμώνα ή το καλοκαίρι, οπότε προτιμώ να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου».

- Ποιοι είναι οι βασικοί σου στόχοι, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος;

«Όπου κι αν παίζω, για μένα το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και να νιώθω καλά μέσα στο γήπεδο. Θέλω να παίζω καλά, να βοηθάω την ομάδα και μέσα από αυτό πιστεύω ότι μπορούν να έρθουν και οι προσωπικές ανταμοιβές, όπως η εθνική ομάδα».

- Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου αγωνιστικά;

«Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας παίκτης που παλεύει, κερδίζει αρκετές μονομαχίες και προσπαθεί να είναι χρήσιμος στην ομάδα σε όλους τους τομείς. Όποτε μου δοθεί η ευκαιρία, προσπαθώ να βοηθάω και στο επιθετικό κομμάτι».

- Πώς είναι η σχέση σου με τον Κούτσια;

«Με τον Γιώργο έχουμε εξαιρετική σχέση και εκτός γηπέδου, έχουμε πάει και διακοπές μαζί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει πάρα πολύ, έχει ποιότητα και με την παρουσία του βοηθάει σημαντικά την ομάδα».