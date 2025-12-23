Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Είδαμε μαζί το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για το τελευταίο ντέρμπι της χρονιάς

Τελευταία Κυριακή του χρόνου είχε άρωμα ποδοσφαίρου, γιορτών και… live δράσης. Τ

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά με απόλυτα χριστουγεννιάτικη διάθεση, προσφέροντας στους φίλους του αθλητισμού μια ξεχωριστή εμπειρία, με επίκεντρο το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 19:00, όσοι βρέθηκαν σε καταστήματα ΟΠΑΠ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το παιχνίδι αλλιώς. Σκανάροντας το ειδικό QR code, μπήκαν απευθείας στη live εμπειρία του Gazzetta, απολαμβάνοντας αναλύσεις πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και μοναδικά δώρα που ανέβασαν το θέαμα σε άλλο επίπεδο.

Τον παλμό της βραδιάς έδωσε ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, την Κόνι Θεοδώρου, τον Άρη και τον Γιώργο Γκιουλέκα, οι οποίοι σχολίασαν λεπτό προς λεπτό όλη την αγωνιστική δράση. Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν την ατμόσφαιρα του ντέρμπι με έγκυρη δημοσιογραφική ματιά, ανάλυση και ρεπορτάζ.

Για ακόμη μία φορά, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: στα καταστήματα ΟΠΑΠ η δράση παίζεται live. Με ποδόσφαιρο, παρέα, ανάλυση και γιορτινή διάθεση, το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έκλεισε ιδανικά τη χρονιά.

Καλές γιορτές σε όλους!