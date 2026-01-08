Μουρίνιο: «Το βράδυ δεν θα πάει κανείς σπίτι κι ελπίζω οι παίκτες να κοιμηθούν όσο εγώ, δηλαδή καθόλου!»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξέσπασε μετά τον αποκλεισμό από την Μπράγκα, έστειλε τους παίκτες στο προπονητικό κέντρο για διανυκτέρευση και τους ευχήθηκε… να μην κοιμηθούν καθόλου.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έκρυψε την οργή του μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Μπενφίκα από την Μπράγκα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ξεσπά δημόσια εναντίον των παικτών του και να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Οι «αετοί» γνώρισαν την ήττα με 3-1 στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Η Μπράγκα πήρε δίκαια την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γκιμαράες, αφήνοντας εκτός τη θεωρητικά φαβορί Μπενφίκα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε στο Sport TV, παραδεχόμενος πως το κακό πρώτο ημίχρονο στοίχισε ακριβά: «Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Δεχθήκαμε δύο γκολ νωρίς, στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά δεν μας βγήκε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

"We won't go home tonight, we will go to the training ground and we will sleep there. The players will sleep there. And I hope that the players sleep as well as I will. Which is nothing. I hope they can't get any sleep tonight."

Ωστόσο, τα βλέμματα στράφηκαν στις δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο «Special One» εμφανίστηκε έξαλλος και ανακοίνωσε πως η ομάδα δεν θα επιστρέψει στα σπίτια της, αλλά θα διανυκτερεύσει στο προπονητικό κέντρο στο Σεϊσάλ, ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του.

«Σήμερα νομίζαμε ότι παίζαμε τελικό. Δεν πάμε σπίτι, πάμε στο Σεϊσάλ. Θα κοιμηθούν εκεί, θα έχουμε προπόνηση αύριο και μεθαύριο. Δεν υπάρχει τελικός το Σάββατο, ο επόμενος αγώνας είναι με την Πόρτο την Τετάρτη», δήλωσε αρχικά.

«Ελπίζω να κοιμηθούν τόσο καλά όσο εγώ… δηλαδή, να μην κοιμηθούν καθόλου. Να σκέφτονται όλη τη νύχτα, όπως θα κάνω κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μουρίνιο αποκάλυψε επίσης πως στα αποδυτήρια υπήρξε μόνο μονόλογος, κάτι που όπως παραδέχτηκε δεν του αρέσει: «Δεν μου ταιριάζουν οι μονόλογοι. Προτιμώ τον διάλογο. Αυτό θα γίνει από αύριο. Θα μιλήσουμε για τις διαφορές ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο και θα προετοιμαστούμε όπως πρέπει».