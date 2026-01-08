Ο Έλληνας άσος «απολογήθηκε» μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο από τα ημιτελικά του League Cup.

Εκτός συνέχειας στο League Cup Πορτογαλίας έμεινε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, παρά το γεγονός πως ο ίδιος σκόραρε για ακόμη ένα παιχνίδι.

Οι «Αετοί» ηττήθηκαν με 3-1 από την Μπράγκα στον ημιτελικό του League Cup, σε μια αναμέτρηση όπου φυσικά παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών και ούτε η συνεισφορά του Έλληνα στράικερ ήταν αρκετή.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Παυλίδης μίλησε στο flash interview και ουσιαστικά «απολογήθηκε» στους φίλους της ομάδας. Αρχικά, έδωσε τα εύσημα στους αντιπάλους, ενώ στη συνέχεια εξήγησε πως η Μπενφίκα παρουσιάζεται «κακή» στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων.

Τέλος, ζήτησε «συγνώμη» και υποσχέθηκε πως η ομάδα θα επιστρέψει πιο δυνατή.

«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό.

Μερικές φορές έχουμε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αποφεύγοντας τα λάθη των παικτών. Αυτά είναι καθοριστικά παιχνίδια και το να ξεκινάμε με ήττες κάνει τα παιχνίδια διαφορετικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλαμε τον τελικό, ήταν ένα τρόπαιο, το κερδίσαμε πέρυσι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι μας, δεν παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα, θέλουμε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια».