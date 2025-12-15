Αντώνης Παπαδόπουλος: Σκόραρε δις απέναντι στη Σερβέτ κι έφτασε τα έξι γκολ με τη Λουγκάνο
Δύο ακόμα γκολ με τη φανέλα της Λουγκάνο σημείωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, με τον 26χρονο Ελληνογερμανό στόπερ να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης των Ελβετών στην αναμέτρησή τους απέναντι στη Σερβέτ (4-2).
Ο ίδιος άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με μία άπιαστη βολίδα που εξαπέλυσε από μεγάλη απόσταση για το 1-0 των γηπεδούχων, ενώ στο 52' διπλασίασε τα τέρματά του με κεφαλιά που σημείωσε ύστερα από κόρνερ, κάνοντας το 3-1 για τη Λουγκάνο.
Το σύνολο του Ματία Κρότσι-Τόρτι επικράτησε 4-2, με τον Ελβετό κόουτς να έχει στο βασικό του σχήμα και τον Γιώργο Κούτσια ο οποίος προσφάτως ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Από την πλευρά του, ο Παπαδόπουλος, που έφτασε τα έξι γκολ με τη φανέλα της Λουγκάνο σε τελευταία δημοσιεύματα φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας που έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.
Δείτε τα γκολ του Έλληνα κεντρικού αμυντικού
