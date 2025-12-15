Ο Αντώνης Παπαδόπουλος βρήκε δύο φορές δίχτυα για λογαριασμό της Λουγκάνο στο 4-2 απέναντι στη Σερβέτ για το πρωτάθλημα Ελβετίας.

Δύο ακόμα γκολ με τη φανέλα της Λουγκάνο σημείωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, με τον 26χρονο Ελληνογερμανό στόπερ να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης των Ελβετών στην αναμέτρησή τους απέναντι στη Σερβέτ (4-2).

Ο ίδιος άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με μία άπιαστη βολίδα που εξαπέλυσε από μεγάλη απόσταση για το 1-0 των γηπεδούχων, ενώ στο 52' διπλασίασε τα τέρματά του με κεφαλιά που σημείωσε ύστερα από κόρνερ, κάνοντας το 3-1 για τη Λουγκάνο.

Το σύνολο του Ματία Κρότσι-Τόρτι επικράτησε 4-2, με τον Ελβετό κόουτς να έχει στο βασικό του σχήμα και τον Γιώργο Κούτσια ο οποίος προσφάτως ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Από την πλευρά του, ο Παπαδόπουλος, που έφτασε τα έξι γκολ με τη φανέλα της Λουγκάνο σε τελευταία δημοσιεύματα φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας που έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.