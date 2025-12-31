Δεν αναδείχθηκε τυχαία ως το κορυφαίο γκολ της χρονιάς στην ψηφοφορία της FIFA... Το φετινό βραβείο Puskas πέρασε στα χέρια του Σαντιάγο Μοντιέλ, ο οποίος με ένα απίθανο ψαλιδάκι βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια. «Δεν το σκέφτηκα, απλώς... το έκανα», είχε δηλώσει μετά το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι είχε σημειώσει ένα... αριστούργημα. We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Μέχρι εκείνη τη βραδιά δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Απέναντι στη Ρεάλ ωστόσο η κάννουλα... άνοιξε για τα καλά. Ο Ντέκλας Ράις είχε αναδειχθεί ως μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 επί της Ρεάλ στα προημιτελικά του Champions League, το προβάδισμα στους Gunners με δυο αριστοτεχνικές εκτελέσεις φάουλ. Η μια ήταν καλύτερη από την άλλη, με τη δεύτερη στο «παραθυράκι» της εστίας του Τιμπό Κουρτουά να παίρνει τη δική μας ψήφο.



Ακόμα και στα 40 του συνεχίζει να συγκλονίζει. Απο πιτσιρικάς είχε μανία να φροντίζει το σώμα του ώστε οι νόμοι της φυσικής να υπακούν στο πρόσταγμά του για όσο καιρό θα αγωνίζεται στα γήπεδα. Και καλύτερο παράδειγμα για αυτό αποτελεί το ασύλληπτο ψαλιδάκι που πέτυχε με την Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Καλίτζ των Δώνη, Φορτούνη και Κουρμπέλη. Ο CR7 υψώθηκε στους αιθέρες κι έκανε για ακόμη μια φορά τον πλανήτη να παραμιλάει με το 954ο γκολ της καριέρας του. CRISTIANO RONALDO REALLY JUST SCORED THIS GOAL 🔄🚴‍♂️ @SPL pic.twitter.com/SXio23maBN — OneFootball (@OneFootball) November 23, 2025

Στο φετινό top 10 δεν θα μπορούσε να λείπει η ελληνική συμμετοχή... Ο Αλεξάνδρος Κυζρίδης άλλωστε της τρομερής φετινής Χαρτς σημείωσε ένα γκολ απέναντι στην Φόλκερκ που θα ζήλευαν ακόμα και οι μεγαλύτεροι αστέρες του αθλήματος. Αφού πήρε τη μπάλα από αριστερά, απέφυγε δυο αντιπάλους κι με ασύλληπτη οβίδα από το... σπίτι του έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για να ανοίξει το σκορ.

As comfortable and confident a first-half performance from Hearts since… the last time out at Ibrox.



Devlin has been immense and this goal from Kyziridis 🤌 Expect to see a few more of these during the season.pic.twitter.com/2WhpV5kdHv — Joel Sked (@sked21) September 27, 2025

Ο Κυζιρίδης ωστόσο δεν είναι μοναδικός Έλληνας με παρουσία στο Top 10. Οι Έλληνες του εξωτερικού άλλωστε είχαν... κέφια μέσα στο 2025, όπως αποδείχθηκε κι από το «άρρωστο» γκολ που πέτυχε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απέναντι στη Βασιλεία για τη League Phase του Europa League. Το wonderkid της χώρας μας συγκεκριμένα αφού συνέκλινε προς την περιοχή, έπιασε ένα απίστευτο σουτ από διαγώνια θέση κι έστειλε τη μπάλα στο «πραθυράκι» για να γράψει προσωρινά το 2-0 της Γκενκ.

Συνήθως όταν σκοράρει το κάνει με στυλ, αλλά επίσης συχνά τα γκολ του δεν έχουν «αγωνιστική αξία». Ο λόγος για τον Ριτσάρλισον. Και ένα από αυτά τα γκολ που περιγράψαμε ήταν εκείνο που σκόραρε τον Νοέμβριο απέναντι στην Άρσεναλ στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Με το σκορ στο 3-0 υπέρ των Gunners, ο Ριτσάρλισον είδε τον... χαλαρό Ράγια εκτός εστίας και με λόμπα λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή τον «κρέμασε» εντυπωσιακά. Για την ιστορία, η Άρσεναλ επικράτησε 4-1, αλλά το γκολ του Βραζιλιάνου προστέθηκε στα κορυφαία του εν λόγω ντέρμπι.

Όσες φορές και να δει κανείς το γκολ του Βαλβέρδε απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, άλλες τόσες αισθάνεται την απόλυτη ικανοποίηση παρακολουθώντας την πορεία της μπάλας. H Ρεάλ Μαδρίτης κυνηγούσε την Μπαρτσελόνα στη μάχη του τίτλου, μερικές στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, και χρειαζόταν νίκη. Η οποία ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Βαλβέρδε ζύγισε την μπάλα και εξαπέλυσε το διαγώνιο σουτ που... επαναπαύτηκε στην εστία του Σιμόν. Ένα σκέτο αριστούργημα!

Ο βαθμός δυσκολίας ενός γκολ είναι το στοιχείο που κάνει την επίτευξή του ακόμη πιο εντυπωσιακή. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση του Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός είναι on fire απ' όταν μετακόμισε στο Μόναχο και ένα από τα καλύτερα γκολ της καριέρας του το πέτυχε απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου. Στο 38', ο Ντίας πρόλαβε την δυνατή πάσα του Στάνισιτς -που αρχικά τα βάζει με τον εαυτό του- και μετέτρεψε το φαινομενικό «σκουπίδι» σε ζωγραφιά. Έσκασε την ντρίμπλα στον αμυντικό και από πλάγια θέση κατάφερε να βρει εστία αφήνοντας άπαντες... αγάλματα!

Με τόσα ψαλιδάκια που έβαλε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, άντε να διαλέξεις... Ωστόσο, εκείνο με τις Κομόρες ξεχωρίζει τόσο για την εκτέλεση όσο και για την σημασία του. Στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το Μαρόκο ξεκίνησε με το δεξί, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σημειώνει ένα πανέμορφο ψαλιδάκι κάνοντας όλο τον πλανήτη να παραμιλάει. Στο 74ο λεπτό, «κλείδωσε» την νίκη της ομάδας του με τρόπο... ποιητικό. Ο Σαλάχ-Εντίν ύψωσε την μπάλα και ο Ελ Καμπί, χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο, έπιασε το ανάποδο ψαλίδι στον αέρα σε ένα από τα highlights της διοργάνωσης από την πρώτη κιόλας ημέρα.