Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα μετά από συναινετικό διαζύγιο αποτελεί ο Βλάνταν Μιλόγιεβιτς, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο μετά από δυο χρόνια.

Δυο χρόνια μετά την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα, ο Βλάνταν Μιλόγιεβιτς αποχαιρετάει ξανά την ομάδα του Βελιγραδίου. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είχε αναλάβει την σέρβικη ομάδα πίσω στο 2023 για δεύτερη φορά μετά την πρώτη θητεία του το διάστημα 2017-2019, όμως η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί και το 2026.

Όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας, οι δυο πλευρές συμφώνησαν για τους όρους του διαζυγίου και θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς να αναλαμβάνει χρέη προσωρινού προπονητή. Κατά την δεύτερη θητεία του ο Μιλόγιεβιτς οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα σε δυο νταμπλ στη Σερβία, ενώ τη φετινή σεζόν η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται στη δεύτερη θέση με έναν βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο Παρτιζάν.

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι λύθηκε συναινετικά το συμβόλαιο με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος από σήμερα δεν θα ασκεί πλέον τα καθήκοντα του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου του συλλόγου μας. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους εργαζομένους του συλλόγου, με λόγια ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και έντονα συναισθήματα που σφράγισαν την αποχώρησή του.

Από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα, ο Μιλόγεβιτς έδειξε τι σημαίνει πραγματική αφοσίωση στον Ερυθρό Αστέρα: ήταν πάντα παρών όταν ο σύλλογος τον χρειαζόταν περισσότερο, έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη, να σταθεί μπροστά από την ομάδα και να οδηγήσει τη Ζβέζντα με πίστη, ψυχραιμία και δύναμη.

Με τη δουλειά, την αφοσίωση και τα αποτελέσματά του, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς γράφτηκε για πάντα στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα. Υπό την καθοδήγησή του ο σύλλογος πέτυχε μεγάλες επιτυχίες, κατέρριψε πολυάριθμα ρεκόρ και επέστρεψε τη Ζβέζντα εκεί όπου ανήκει, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.

Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι και στις δύο θητείες του κατάφερε να ξυπνήσει έντονα συναισθήματα στους φιλάθλους, να τους επιστρέψει την πίστη, την περηφάνια και το αίσθημα ενότητας που κάνουν τον Ερυθρό Αστέρα μοναδικό» τόνισε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Αστέρας.