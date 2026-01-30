ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Το μήνυμα του Ερυθρού Αστέρα για τα επτά αετόπουλα
Η τελευταία αγωνιστική του Europa League πραγματοποιήθηκε κάτω από την σκιά του τροχαίου δυστυχήματος που έκοψε το νήμα της ζωής από επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, που ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Λιόν για το τελευταίο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Ανάμεσα στις ομάδες που έδειξαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του ασπόμαυρων, ήταν και ο Ερυθρός Αστέρας. Η ομάδα της Σερβίας έδειξε πως σε αυτά τα τραγικά γεγονότα δεν χωράνε οπαδικά. Θυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει αδελφοποιηθεί με τον Ολυμπιακό, ενώ η Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ. Η σέρβικη ομάδα ύψωσε πανό με το μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά: «Η τραγωδία δεν γνωρίζει χρώματα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αναπαυθείτε εν ειρήνη!»
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Μπέτις που έστειλε αντίστοιχα το δικό της μήνυμα: «Κανείς δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του ακολουθώντας την αγαπημένη του ομάδα. Καλή δύναμη ΠΑΟΚ»
Вечна слава трагично настрадалим навијачима ПАОК-а! #fkcz pic.twitter.com/GoLTJEWkhE— RedStarFamily (@RedStarFamily) January 29, 2026
🇪🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/PYnriiJdTv— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 29, 2026
