Οι Μπρούνο Ντουάρτε και Κέρβιν Αριάγκα βρίσκονται μεταξύ των παικτών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για τις θέσεις του φορ και του χαφ.

Οι μεταγραφικές «μηχανές» του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να δουλεύουν στο φουλ προκειμένου να κλείσει τα δύο τελευταία μέτωπα που έχει ανοιχτά δηλαδή εκείνα του φορ και του μέσου που αναζητεί.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει για τις θέσεις αυτές είναι και τα ονόματα των Μπρούνο Ντουάρτε (του Ερυθρού Αστέρα) και Κέρβιν Αριάγκα (της Λεβάντε).

Ο πρώτος είναι 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Προορίζεται για αντικαταστάτης του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο δεύτερος είναι 28χρονος αμυντικός μέσος από την Ονδούρα, που έχει συμβόλαιο με την Λεβάντε μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Φέτος, ο ύψους 1,92μ. μέσος μετράει 16 συμμετοχές με την ισπανική ομάδα έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει μία ασίστ στα κάτι παραπάνω από 1.000 λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι. Εκείνος προορίζεται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όπου υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη κενό έπειτα από τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.

Σε κείνη τη γραμμή έγινε και η προσθήκη του Μούσα Σισοκό για το «8», όμως επρόκειται για μία επιπρόσθετη κίνηση, αφού η ανάγκη στην θέση του αμυντικού χαφ παραμένει.