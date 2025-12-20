Καρέτσας: Σέρβιρε ξανά γκολ στην ισοπαλία της Γκενκ
Τρίτη σερί απώλεια βαθμών μέτρησε η Γκενκ στο πρωτάθλημα Βελγίου, παρά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε προσωρινά το προβάδισμα στην ομάδα του για το 2-1, η οποία ωστόσο ισοφαρίστηκε στο τελικό 2-2 από την Σαρλερουά και πέταξε ξανά βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Η Γκενκ είχε ανοίξει το σκορ με τον Χέινεν στο 14΄, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν κι έφεραν το ματς στα ίσα στο 42΄με σκόρερ τον Τιτραούι.
Στο 69΄ο Χέινεν ανάκτησε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων από ασίστ του Καρέτσα που έφτασε τις έντεκα τη φετινή σεζόν, όμως ισοφαρίστηκαν ξανά σε 2-2 από γκολ του Ζιαγόν στο 89΄και περιορίστηκαν στην έκτη θέση.
