Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «σέρβιρε» το προβάδισμα στη Γκενκ, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το υπέρ της αποτέλεσμα κι έμεινε στο 2-2 με την Σαρλερουά.

Τρίτη σερί απώλεια βαθμών μέτρησε η Γκενκ στο πρωτάθλημα Βελγίου, παρά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε προσωρινά το προβάδισμα στην ομάδα του για το 2-1, η οποία ωστόσο ισοφαρίστηκε στο τελικό 2-2 από την Σαρλερουά και πέταξε ξανά βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η Γκενκ είχε ανοίξει το σκορ με τον Χέινεν στο 14΄, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν κι έφεραν το ματς στα ίσα στο 42΄με σκόρερ τον Τιτραούι.

Στο 69΄ο Χέινεν ανάκτησε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων από ασίστ του Καρέτσα που έφτασε τις έντεκα τη φετινή σεζόν, όμως ισοφαρίστηκαν ξανά σε 2-2 από γκολ του Ζιαγόν στο 89΄και περιορίστηκαν στην έκτη θέση.