Το παρθενικό ευρωπαϊκό τέρμα του Καρέτσα ψηφίστηκε ως το καλύτερο του 2025 στη Γκενκ

Νότης Χάλαρης
Καρέτσας - Γκενκ

Η γκολάρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League ψηφίστηκε ως το καλύτερο της Γκενκ για το 2025.

Το 2025 ήταν ιδιαίτερο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και ένα από τα κατορθώματα του ήταν το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League.

Ο 18χρονος εξτρέμ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, το οποίο ψηφίστηκε από τους οπαδούς της ομάδας ως το καλύτερο του 2025 για τη Γκενκ.

Μέχρι στιγμής μετράει 28 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό δύο γκολ με δέκα ασίστ ενώ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα hot oνόματα για τη μεταγραφική αγορά.

