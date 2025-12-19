Στην προεπιλογή της FIFA για το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Μετά από αρκετά χρόνια, η Ελλάδα έχει σοβαρές πιθανότητες να εκπροσωπηθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης με τον διαιτητή Άγγελο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Ο 42χρονος ρέφερι έχει προεπιλεγεί από τη FIFA ως υποψήφιος για VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Law 5 – The Ref, η FIFA έχει ήδη καταρτίσει τον κατάλογο των υποψηφίων VAR για το Μουντιάλ.

Οι διαιτητές που περιλαμβάνονται σε αυτή θα συμμετάσχουν σε ειδικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2026, και η UEFA θα έχει την ευθύνη να διεκπεραιώσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.