Με ένα απίστευτο γκολ πίσω από την σέντρα το Μαρόκο άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ιορδανία στον τελικό του Arab Cup.

Η έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι προ των πυλών, με τις ομάδες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση να βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας. Μία από αυτές είναι το Μαρόκο που αναμετράται με την Ιορδανία στον τελικό του Arab Cup που διεξάγεται στο Λουσαΐλ του Κατάρ.

Μάλιστα, ο τελικός ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Το Μαρόκο πήρε τα ηνία μόλις στο 4ο λεπτό με τον Ουσαμά Τανάνε. Βλέποντας τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας εκτός θέσης, χωρίς καν να το σκεφτεί, ο 31χρονος Μαροκινός «όπλισε» και εξαπέλυσε το μακρινό σουτ πίσω από την σέντρα. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα των τυπικά γηπεδούχων, ενώ μάλιστα στην προσπάθειά του να σταματήσει την πορεία της, ο γκολκίπερ των Ιορδανών τραυματίστηκε μετά την σύγκρουση με το δοκάρι!

Να σημειωθεί ότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού δεν ήταν στην αποστολή, ενόψει της έναρξης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το Μαρόκο αρχίζει τις υποχρεώσεις του την Κυριακή απέναντι στις Κομόρες (21/12, 21:00).