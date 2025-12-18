Ποια Stoiximan Superleague; Η βελγική λίγκα... έχει ξεκάνει σχεδόν όλους της τους προπονητές τον τελευταίο χρόνο.

Απίστευτο κι όμως... βελγικό. Η Belgian Pro League, το πρωτάθλημα όπου λάμπουν ο Χρήστος Τζόλης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κρατά στα χέρια του ένα ιδιαίτερο ρεκόρ που δύσκολα θα «σπάσει»

Ένα ρεκόρ που θα ζήλευε και η... Stoiximan Superleague. Φαίνεται πως δεν «βασιλεύει» αυτή στις απολύσεις προπονητών, αλλά το Βέλγιο! Ο Τόρστερν Φινκ είδε την πόρτα της εξόδου της Γκενκ και έγινε ο τελευταίος κόουτς που απολύεται.

Ταυτόχρονα όμως και η Γκενκ έγινε η 14η ομάδα του πρωταθλήματος που απολύει τον προπονητή της. Δέκατη τέταρτη από τις 16! Μόνο οι δύο ομάδες που προβιβάστηκαν φέτος στην πρώτη κατηγορία - η Ζούλτε Βάρεγκεμ και η Λουβιέρ - δεν έχουν διώξει προπονητή. Κατά τα άλλα όλοι οι σύλλογοι που βρίσκονται στα βελγικά σαλόνια από την αρχή μέχρι και το τέλος του 2025 έχουν προχωρήσει σε αλλαγή στον πάγκο τους!

Ίσως η πιο ηχηρή αποχώρηση να ήταν αυτή του Νίκι Χάγιεν, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στην Μπριζ, αλλά απομακρύνθηκε λόγω εσωτερικών διαφωνιών με τη διοίκηση του club. Είτε πρόκειται για διαφωνίες πάντως, είτε για κακές πορείες, τα γεγονότα είναι γεγονότα και η βελγική λίγκα το 2025 δεν τα πήγε και πολύ καλά με τους προπονητές.