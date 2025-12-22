ΑΕΚ και γκολ που δεν μέτρησαν: Αναλυτικά πόσα της έχουν ακυρωθεί

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά εννιά γκολ έχουν ακυρωθεί για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής είτε λόγω οφσάιντ, είτε λόγω φάουλ στη φετινή σεζόν με τα περισσότερα από αυτά να ανήκουν στον Λούκα Γιόβιτς.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα ολοκληρώσει το 2025 η ΑΕΚ καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 2-1 και προσπέρασε τον Ολυμπιακό που γκέλαρε στο Φάληρο κόντρα στην Κηφισιά (1-1).

Κόντρα στους Κρητικούς χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολη δουλειά, αφού είδε δύο τέρματά του Γιόβιτς να ακυρώνονται για φάουλ και οφσάιντ. Ωστόσο δεν είναι πρώτη φορά που η Ένωση σκοράρει αλλά δεν μετράει το τέρμα.

Συνολικά έχει συμβεί εννιά φορές στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 15 αγωνιστικές στη Stoiximan Superleague με τα πέντε από αυτά να είναι από τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος ήδη μετράει επτά γκολ.

Η πρώτη φορά που συνέβη ήταν στην 2η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην OPAP Arena. Με το σκορ στο 0-0 στο 15ο λεπτό ο Μάνταλος φεύγει στην πλάτη της άμυνας, νικά σε τετ-α-τετ τον Παπαδόπουλο αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι και επαληθεύτηκε μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Συνέχεια στην εκτός έδρας μάχη της Ένωσης στην έδρα του Λεβαδειακού για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και πάλι με το παιχνίδι να κυλά χωρίς γκολ, ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο άνθρωπος που στο 53ο λεπτό βρήκε δίχτυα από κοντά όμως ο διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ για χέρι, κάτι που επιβεβαίωσε και ο VAR.

Στην αμέσως επόμενη αγωνιστική, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά με τον Μάριν. Η Ένωση έχει ανοίξει το σκορ στο 55ο λεπτό με τον μάνταλο και στο 69ο λεπτό είδε την μπάλα να καταλήγει στην αντίπαλη εστία για δεύτερη φορά από τα πόδια του Ρουμάνου μεσοεπιθετικού. Ωστόσο, έπειτα από χρήση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Πινέδα που άλλαξε την πορεία της μπάλας προς την εστία.

Και πάμε στην 9η στροφή της Stoiximan Superleague, όταν η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Παναιτωλικό και χρειάστηκε το buzzer beater του Πινέδα για φύγει με τους τρεις βαθμούς. Ωστόσο, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά αν είχε μετρήσει το τέρμα του Λούκα Γιόβιτς στο 79ο λεπτό. Παρότι ο Σέρβος σκόραρε, ο VAR ακύρωσε το τέρμα καθώς στην αρχή της φάσης, ο έμπειρος φορ έκανε φάουλ στον αμυντικό των Αγρινιωτών.

Η έξοδος της ΑΕΚ στην Κρήτη ήταν επίσης αρκετά δύσκολη καθώς ο Μεξικανός χαφ έβαλε ξανά την υπογραφή στο 74ο λεπτό για να έρθει το σπουδαίο διπλό. Σε ένα παιχνίδι όπου η Ένωση είχε βρει άλλες δύο φορές δίχτυα, χωρίς να μετρήσουν τα γκολ. Αρχικά ο Ζοάο Μάριο με πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό αλλά ο διαιτητής σφύριξε κατευθείαν για φάουλ του Πορτογάλου ενώ ο VAR τον επιβεβαίωσε και διατηρήθηκε η απόφαση του.

Στη συνέχεια, στο 59ο λεπτό, ο Λούκας Γιόβιτς νίκησε τον Λίλο με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ αλλά ο διαιτητής είδε το επιθετικό φάουλ στην περιοχή, έλαβε ξανά το «οκ» από τον VAR και το γκολ δεν μέτρησε.

Μεγάλη κουβέντα σήκωσε το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Με το σκορ στο 1-0, ο Γιόβιτς σκόραρε από κοντά στο 50ο λεπτό όμως ο διαιτητής έδειξε επιθετικό φάουλ και ο VAR τον επιβεβαίωσε για χέρι στη διεκδίκηση με τον Ζοάο Μάριο πριν φτάσει η μπάλα στον Σέρβο.

Και τέλος, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ για το 2025, αυτό κόντρα στον ΟΦΗ στην OPAP Arena. Η Ένωση χρειάστηκε να φτάσει στην ανατροπή από 0-1 σε 2-1 χάρη στα τέρματα των Λιούμπισιτς και Γιόβιτς αλλά προηγούμενος, ο Σέρβος φορ είχε βρει δύο φορές δίχτυα χωρίς να μετρήσουν τα γκολ.

Αρχικά στο 11ο λεπτό, ο 27χρονος πλάσαρε εύστοχα σε κενή εστία όμως είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Λίλο, κάτι που έδειξε εξ αρχής ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στο δεύτερο τέρμα όμως, χρειάστηκε η χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ όταν νίκησε με κεφαλιά τον αντίπαλο πορτιέρε αλλά ήταν εκτεθειμένος.