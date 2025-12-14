Χαμός στο Χερσόνησος - Εργοτέλης: Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος, κουτούλησε αντίπαλο!

Ένταση και επεισόδιο σημειώθηκαν στον αγώνα Χερσόνησος–Εργοτέλης, όταν μετά από σύρραξη παικτών ο Ηλίας Κώτσιος έριξε κουτουλιά σε παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Στον Χερσόνησος–Εργοτέλης (2-1) σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό μετά από ένταση που εκδηλώθηκε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων σημειώθηκε σύρραξη στο κέντρο του γηπέδου. Τότε ο προπονητής του Εργοτέλη και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος, φαίνεται να κινήθηκε προς το κέντρο όπου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη.

Οι δυό τους λογομάχησαν έντονα και στη συνέχεια τα αίματα άναψαν ακόμα περισσότερο. Εκεί ο κόουτς του Εργοτέλη φάνηκε να ρίχνει κουτουλιά στον παίκτη της αντίπαλης ομάδας με τους δύο πάγκους και τους διαιτητές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη στο παιχνίδι. Το ματς διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά με τον Ηλία Κώτσιο να αποβάλλεται και τη Χερσόνησο να συνεχίζει με δέκα, μετά την αποβολή του Λουμπάκη.

Πηγή grandsport.gr