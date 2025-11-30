Σοκαριστικό σκηνικό στο Champions League Αφρικής, όταν οπαδός εκτόξευσε μαχαίρι προς την πλευρά ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας!

Δυστυχώς η εκτόξευση αντικειμένων στο γήπεδο δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στα γήπεδα της Αφρικής, όμως αυτό που συνέβη στον αγώνα ανάμεσα στην Αλ Αχλί και την FAR Ραμπάτ του Μαρόκου για το Champions League της ηπείρου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο!

Συγκεκριμένα ένας οπαδός εκτόξευσε μαχαίρι προς την πλευρά του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, ο οποίος μάζεψε το αιχμηρό αντικείμενο κι έσπευσε να τον δείξει στον διαιτητή.

Το ακόμη πιο αλγεινό στην όλη υπόθεση βέβαια είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους ώστε να το αποτρέψουν!

Φοβούμενοι προφανώς πιθανές κυρώσεις που θα ακολουθούσαν, οι παίκτες της FAR Ραμπάτ προσπάθησαν να αρπάξουν το μαχαίρι ώστε να μην το δει ο ρέφερι και να μην το καταγράψει στο φύλλο του αγώνα, κάτι που που προφανέστατα θα επιφέρει ποινές για την ομάδα από το Μαρόκο.